UFFICIALE Milan, si è operato e torna a febbraio 2023

Milan, l’annuncio ufficiale non ammette repliche: ecco la nota diramata dal club rossonero in merito all’infortunio patito dal difensore di Pioli.

Archiviata la parentesi in Champions League che ha visto il Milan pareggiare la gara contro il Salisburgo, gli uomini di Pioli si rituffano in campionato per provare a trovare quella continuità in termini di rendimento che in questo primo scorcio di stagione è sempre mancata.

Il club rossonero – con un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale – ha però fornito maggiori ragguagli in merito alle condizioni fisiche di Alessandro Florenzi che, a causa del grave infortunio patito al tendine prossimale del bicipite femorale della coscia sinistra, si è sottoposto all’intervento chirurgico in Finlandia. L’operazione è riuscita perfettamente, ed i tempi di recupero sono stimati in cinque mesi. Ecco la nota del Milan:

“AC Milan comunica che Alessandro Florenzi, durante la partita con il Sassuolo, ha subito un grave infortunio al tendine prossimale del bicipite femorale della coscia sinistra che ha reso necessario un intervento chirurgico; l’operazione è stata eseguita questa mattina dal prof. Lasse Lempainen in Finlandia alla presenza del responsabile sanitario del Milan dott. Stefano Mazzoni. L’intervento è perfettamente riuscito e già domani Alessandro rientrerà in Italia per iniziare il percorso riabilitativo. I tempi di recupero per il ritorno alla piena attività sono stimati in cinque mesi.”

Milan, Florenzi si è operato: ecco i tempi di recupero

Brutta tegola per il Milan, con Maldini che però negli ultimi giorni della sessione estiva di calciomercato era già corso ai ripari, concludendo in tempi record la trattativa con il Barcellona per Dest. Sin dagli istanti immediatamente successivi all’infortunio accusato al Mapei Stadium, non erano trapelate buone sensazioni. Pessimismo diffuso confermati dagli esami strumentali a cui è stato sottoposto l’ex giocatore della Roma, il cui rientro è dunque fissato per l’inizio del prossimo anno, dopo la sosta per i Mondiali.