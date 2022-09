Ludogorets-Roma 0-0, voti e tabellino del primo tempo: Pellegrini ci prova, male Belotti

Inizia la stagione europea della Roma che affronta il Ludogorets nella prima giornata di Europa League: i voti e il tabellino del primo tempo

A poco più di tre mesi dal trionfo nella finale di Conference League a Tirana, la Roma ricomincia il proprio cammino europeo ma in Europa League. Sorteggiata nel gruppo C con Ludogorets, Real Betis e HJK Helsinki, la squadra giallorossa fa il proprio esordio in Bulgaria.

Un primo tempo in cui la Roma prova a trovare il vantaggio con un episodio dubbio in area di rigore: Pellegrini toccato dopo aver controllato il pallone ma non c’è fallo per Pawson. La migliore occasione poi arriva sugli sviluppi di un calcio d’angolo, dove Mancini colpisce il palo di testa, il secondo consecutivo dopo quello di Udine. Questi i voti della prima frazione:

LUDOGORETS

Padt 6

Cicinho 5.5

Witry 6.5

Verdon 6

Nedyalkov 6.5

Cauly 6

Piotrowski 6

Show 5.5

Tekpetey 5.5

Thiago 5.5

Despodov 6

All. Simundza 6

ROMA

Svilar 6

Mancini 6

Smalling 6

Ibanez 5.5

Celik 5.5

Cristante 5.5

Matic 6.5

Zalewski 6

Pellegrini 6.5

Dybala 6

Belotti 5

All. Mourinho 6

Arbitro: Craig Pawson 6

Ludogorets-Roma, il tabellino del primo tempo

LUDOGORETS (4-3-3): Padt; Cicinho, Witry, Verdon, Nedyalkov; Cauly, Piotrowski, Cafumana; Tekpetey, Thiago, Despodov. All. Simundza.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Matic, Zalewski; Pellegrini, Dybala; Belotti. All. Mourinho

Arbitro: Craig Pawson (ING)

VAR: Darren England (ING)

Ammoniti: 38′ Show

Marcatori: