Disfatta europea e Mou nel mirino: “Mai più in campo”

La Roma non convince e inevitabilmente in tanti finiscono nel mirino. Prestazione negativa e scelte discutibili

Sembra aver perso la bussola la Roma di Jose Mourinho. Dopo il pesantissimo ko contro l‘Udinese in campionato, i giallorossi non sono riusciti a rialzare la testa in Europa League.

Il club capitolino non è riuscito a vincere all’Huvepharma Arena di Razgrad contro il Ludogorets. I padroni di casa sono passati in vantaggio, con Cauly, al 72′. Poi ci ha pensato Shomurodov a pareggia i conti, ma i verdi hanno rimesso la testa avanti con Nonato, definitivamente. Un risultato da dimenticare, come la prestazione, della squadra di Mourinho.

Nel mirino dei tifosi, letteralmente scatenati sui social, è chiaramente finito il tecnico portoghese e le sue scelte. Negativa la prestazione della difesa ma anche del centrocampo. Non convince soprattutto l’aver deciso di puntare su Matic e Cristante, poi sostituiti, come Belotti, Celik e Mancini.

Speriamo che ste due partite abbiano fatto capire a Mou che Cristante Matic mai più. E sto modulo pure mai più — Andrea 💫 (@heavy_il) September 8, 2022

Puro desastre la Roma de Mourinho.😐 — Elena 🇺🇾 (@JihadistaDeMou) September 8, 2022

cosa ho appena visto? una cosa obbrobriosa!! nemmeno nei campo di promozione sta difesa!! Mourinho svegliati!!!!#LudogoretsRoma @OfficialASRoma — Mark (@marcozaffoni1) September 8, 2022

Ma veramente non possiamo giocare meglio di questo scempio? 9,7M #Mourinho questo è?#LudogoretsRoma — L&I (@Cocobabi70) September 8, 2022

Ecco Mourinho… dopo Cristante Matic…il ribaltone.. un uomo confuso. — Nikola Tesla (@MiklosTesla) September 8, 2022