Sconfitta, crisi, #InzaghiOut e non solo: “L’hanno venduta”

Mentre l’Inter tentava di non sprofondare a San Siro contro il Bayern Monaco, spuntavano nuove voci su Pif

L’inizio di stagione da incubo dell’Inter inizia ad assumere contorni sempre più preoccupanti. Vero che contro il Bayern Monaco per la squadra di Simone Inzaghi sarebbe servita più di un’impresa per riuscire a vincere, ma l’atteggiamento visto ieri sera in campo a San Siro non è stato decisamente all’altezza.

Tra campionato e Champions League, dunque, sono diventate addirittura tre le sconfitte dell’Inter in questo inizio di stagione su sei partite complessivamente disputate. A preoccupare sono soprattutto le reti dieci reti subite e la facilità con cui gli avversari riescono a mettere in crisi la difesa nerazzurra, raramente vista tanto in difficoltà nelle ultime stagioni.

A gettare ulteriormente benzina sul fuoco ci ha pensato Elio Corno su 7 Gold, il giornalista di fede nerazzurra che ha annunciato la notizia di una cessione imminente da parte di Zhang: “Ho saputo che la società nerazzurra è stata venduta per un miliardo di euro, è tutto fatto”.

Il cronista di fede nerazzurra ha poi aggiunto anche le tempistiche dell’operazione con il fondo Pif: “L’operazione sarà ufficializzata nella pausa per il Mondiale in Qatar. E’ un’operazione finanziaria di grandissima portata, ci sono cifre enormi in ballo. Lo sanno tutti, ma non è stata data ancora alcuna ufficialità sulla trattativa che di fatto si è già conclusa”.

Inter nel mirino di Pif, le reazioni social

La notizia di una presunta cessione dell’Inter da Suning al fondo Pif durante il match contro il Bayern Monaco, ha subito scatenato le reazioni da parte dei tifosi nerazzurri. In realtà lo stesso Elio Corno proprio un anno fa aveva lanciato la stessa indiscrezione caduta poi nel vuoto. Per questa ragione su Twitter le principali reazioni hanno ricordato quell’episodio.

Una notizie che è stata accolta tra speranza e diffidenza da parte dei tifosi dell’Inter. Senz’altro, però, ha contribuire a distogliere l’attenzione dalla brutta prestazione che la squadra di Simone Inzaghi ha messo in campo ieri sera contro il Bayern Monaco, all’esordio stagionale in Champions League. Questi i principali tweet raccolti nelle scorse ore:

#pif #inter è un po' come l'herpes, sta nascosto per poi uscire ogni tanto — Niccolò (@Nicosala002) September 8, 2022

Ma Pif paga l'Inter 1.2 mld perché li vale, o perché il Milan è stato acquistato per quella cifra? — ForseHoRagione (@ragione_ho) September 8, 2022

Elio Corno a Wall Street pic.twitter.com/rcoAd4Gm3l — Lorenzinho (@Lorenzinh08) September 7, 2022

#PIF #Inter, storie di bufale. Elio Corno disse la stessa identica frase l'anno scorso:"mi risulta già venduta", ora dice di essere il primo a parlarne. Felice di sbagliarmi nel caso, ma penso che anche Corno creda alle cazzate del suo "contatto di fiducia". Elio basta PLS, TVB. — inter.xmtv (@interxmtv) September 8, 2022

elio corno lo aveva detto anche un anno fa ahahahaha — 👑Erjon100 👑🖤💙 (@Erik_4000) September 8, 2022