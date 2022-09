Bufera su Inzaghi, ‘cacciato immediatamente’: “Si dimetta”

Simone Inzaghi nell’occhio del ciclone dopo la terza sconfitta in stagione, questa volta arrivata per mano del Bayern Monaco. Chiedono le dimissioni

L’Inter non sta certamente attraversando un bel periodo e ce n’eravamo già accorti prima del Bayern Monaco. I nerazzurri ieri sera hanno anche mostrato una reazione, ma i bavaresi sono stati superiori sotto il profilo della qualità e del cinismo.

Troppi errori, soprattutto banali, per gli uomini di Simone Inzaghi, che ha dato spazio a diversi nuovi elementi, probabilmente anche per dare una scossa alla squadra, oltre che per il turnover, ma che alla fine è stato comunque sommerso di critiche. A lasciare perplessi è soprattutto la fase difensiva dei nerazzurri che, fino a qualche mese fa, era invece un punto di forza. La sicurezza non c’è più, anche nella gestione del pallone, tanto che sono tanti i passaggi elementari sbagliati, soprattutto quando c’è da rifinire l’azione e mandare in gol il compagno. Una situazione che, anche se siamo solo all’8 settembre, ha reso furiosi i tifosi.

Inzaghi esonerato dai tifosi: #InzaghiOut è virale

Nelle ultime ore, soprattutto dopo le dichiarazioni postpartita dell’allenatore, ha iniziato a spopolare l’hashtag #InzaghiOut. Presto è finito in tendenza e in molti chiedono la testa del tecnico ex Lazio. C’è chi si lancia già nei nomi dei possibili sostituti, chi lo accusa di “perseverare negli stessi errori”, chi addirittura lo imputa di essere “la rovina dell’Inter”. In un tweet un tifoso chiede addirittura le dimissioni immediate. La panchina di Inzaghi, in realtà, ancora è salda, ma il sentimento dei tifosi è comunque importante per capire la piega che stanno prendendo le cose. L’Inter ha bisogno di una reazione immediata, a partire dal suo allenatore. Di seguito diversi tweet su questa scia.

Un solo nome dopo il laziale… Walter Zenga! Interista vero! #inzaghiout — Genny (@Gennyboys) September 8, 2022

#inzaghiout subito se non si è capito la società è allo sbando ora più che mai urge vendere e mandare segnali di tranquillità – andiamo in B – MEGLIO – i giocatori non giocano perchè non hanno società – inzaghi non capisce una mazza – i dirigenti non possono farci nulla! — Nocerino C. UX/UI Designer & Seo Specialist (@CarmineNocerin4) September 8, 2022

Non tifo l’allenatore e per me Inzaghi ha colpe marginali, ma anche cacciandolo, chi prendiamo al suo posto? Già abbiamo avuto i vari Pioli, Stramaccioni, tecnici mediocri che hanno fallito. L’unico upgrade reale sarebbe Tuchel se rinunciasse ai soldi del Chelsea.#inzaghiout — Interistadoc (@Interistadoc10) September 8, 2022

Beh oggi se cerchi il risultato attraverso il bel gioco, un solo nome #DeZerbi , magari esci fuori dai primi 4 posti, le colpe vanno distribuite tra società, dirigenza, squadra e non solo il mister, #InterBayernMonaco #inzaghiout , ma è necessaria una terapia d’urto #amala — angelo caia (@CaiaAngelo) September 8, 2022

#Inzaghiout: a thread. Il discorso è semplice. Rispetto alla passata stagione abbiamo una rosa mediamente dello stesso livello. #Inzaghi però ha un atteggiamento che si era intravisto sul finire di stagione. Persevera negli stessi errori, appare pavido su alcune scelte. — Nicola ‘Green’ Zanetti (@green_barba87) September 8, 2022

Finiamola qua e amici come prima #inzaghiout — Lukakismo internazionale (@TripleteNerazz1) September 8, 2022