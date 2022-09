"Troppi errori": Inzaghi alza la voce dopo il Bayern

Il commento a caldo di Simone Inzaghi dopo il ko interno contro il Bayern Monaco. Ecco le sue dichiarazioni nel post partita

Niente da fare per l’Inter contro il Bayern Monaco. I nerazzurri si sono dovuti arrendere alla corazzata di Nagelsmann in una gara di fatto mai in discussione, nonostante la spinta di ‘San Siro’.

Per i nerazzurri è la seconda sconfitta consecutiva, e pesante, dopo il derby col Milan. A ‘Sky Sport’, Simone Inzaghi ha commentato così la sfida.

PARTITA – “Nei primi venti minuti siamo entrati in campo troppo contratti. Abbiamo incontrato una squadra straordinaria, intensa, una delle più forti d’Europa. Sul primo gol dovevamo fare meglio di squadra, poi siamo andati meglio e abbiamo creato tante situazioni, sbagliando però tecnicamente l’ultimo passaggio. Nel secondo tempo abbiamo portato pressione, abbiamo avuto le occasioni con Dzeko e Correa. Contro squadre così devi fare la partita perfetta, che non c’è stata, però affrontavamo un avversario di grandissima qualità”.

ERRORI DEI DIFENSORI – “Sono d’accordo. Il gol l’ho rivisto, dovevamo coprire la palla perché sapevamo di queste giocate. Poi Sané fa un grandissimo gol, ma sicuramente dovevamo fare meglio. Sappiamo che contro queste squadre per portare a casa la partita devi essere perfetto”.

TROPPI ERRORI DIFENSIVI IN QUESTO AVVIO – “Sì. Abbiamo fatto degli errori. Il derby ci è costato per il secondo e il terzo gol da evitare. Stasera non ricordo grandi parate di Onana, ma dovevamo essere più bravi nella lettura perché loro hanno giocatori che in ogni momento possono crearti delle situazioni. Non dovevamo prendere il secondo gol al 67′ perché la partita era aperta”.

Infine, il tecnico nerazzurro ha anche parlato a ‘Mediaset’: “Dopo il primo gol dovevamo cercare la scossa per riprendere il risultato. Il secondo gol ci ha tagliato le gambe. Nel secondo tempo abbiamo creato quelle situazioni che avrebbero rimesso in piedi la partita, ma non le abbiamo sfruttate. Onana? Ha fatto bene”. E sulle esclusioni eccellenti: “Ho preso delle decisioni per far riposare qualcuno come Handanovic, Barella e de Vrij. Chi ha giocato al loro posto ha fatto bene”. Decisione ribadita anche in conferenza, dove Inzaghi ha aggiunto: “Nessun segnale, ho deciso di fare delle scelte. Sabato penso che rientreranno Handanovic, Barella e de Vrij“.