La cronaca di Ludogorets-Roma 2-1 e Fiorentina-RFS 1-1

Calciomercato.it vi offre i match dell’Huvepharma Arena’ tra il Ludogorets di Simundza e la Roma di Mourinho e quello del ‘Franchi’ tra la Fiorentina di Italiano e l’RFS Riga di Morozs in tempo reale

Chiusa la due giorni di Champions, è tempo di tuffarsi nelle altre due coppe europee per club. In programma la prima giornata della fase a gironi di Europa League e di Conference, che vede rispettivamente la Roma fare visita al Ludogorets Razgrad e la Fiorentina ospitare l’RFS Riga.

Da un lato, all’Huvepharma Arena’ di Razgrad, i giallorossi di Mourinho puntano a partire con il piede giusto nella manifestazione dopo aver vinto la Conference League nella passata stagione, per partire con il piede giusto e volta subito pagina dopo il pesante ko 4-0 subito in Serie A contro l’Udinese domenica scorsa. I capitolini saranno privi di diversi giocatori: Abraham, Karsdorp, Zaniolo, El Shaarawy, Kumbulla e Wijnaldum. Ma i bulgari di Simundza sono intenzionati a vendere cara la pelle ed ottenere un risultato positivo, dopo la qualificazione ottenuta soltanto al 120esimo dei tempi supplementari contro lo Zalgiris.

Dall’altro, allo stadio ‘Franchi’, i viola di Italiano – privi di Castrovilli e Igor – fanno il loro esordio in questa competizione acciuffata grazie alla vittoria nei playoff contro il Twente e reduci dal bel pareggio interno in campionato contro la Juventus. Per i lettoni di Morozs si tratta dell’esordio assoluto in una fase a gironi, dopo aver eliminato ai calci di rigori il Linfield agli spareggi. Calciomercato.it vi offre i match dell’Huvepharma Arena’ e quello del ‘Franchi’ in tempo reale.

Formazioni ufficiali Ludogorets-Roma e Fiorentina-RFS

LUDOGORETS (4-3-3): Padt; Cicinho, Witry, Verdon, Nedyalkov; Cauly, Piotrowski, Cafumana; Tekpetey, Thiago, Despodov. All. Simundza.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Matic, Zalewski; Pellegrini, Dybala; Belotti. All. Mourinho

FIORENTINA (4-3-3): Gollini; Dodò, Martinez Quarta, Ranieri, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Barak; Ikoné, Cabral, Kouamè. All. Italiano.

RFS (4-2-3-1): Steinbors; Sorokins, Jagodinskis, Lipuscek, Mares; Panic, Saric; Stuglis, Simkovic, Emerson; Ilic. All. Morozs.