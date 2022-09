Chelsea, UFFICIALE Potter: pagata la mega clausola

Chelsea, Graham Potter è ufficialmente il nuovo allenatore: i ‘Blues’ hanno pagato una mega clausola

Dopo l’esonero di Thomas Tuchel, il Chelsea ha annunciato il sostituto del manager tedesco. I ‘Blues’ hanno deciso di puntare tutto su Graham Potter, che lascia il Brighton dopo tre stagioni e (quasi) mezzo. Il Chelsea è stato costretto a versare una clausola di 23 milioni di euro per portare il manager a Londra.

Potter ha siglato un contratto di cinque anni con i londinesi. Il tecnico è arrivato in città già oggi e lascia il Brighton dopo sei gare di campionato, in cui ha collezionato quattro vittorie, un pari e una sconfitta. Questo il comunicato ufficiale: “Chelsea FC è lieto di annunciare Graham Potter come nuovo capo allenatore della squadra, legandosi con un contratto di cinque anni per portare il suo calcio progressivo e innovativo”.

Queste le sue prime parole: “Sono incredibilmente orgoglioso ed eccitato di rappresentare il Chelsea. Non vedo l’ora di incontrarmi con i giocatori. Voglio ringraziare calorosamente il Brighton per avermi concesso questa opportunità, in particolare Tony Bloom e tutti i giocatori”.