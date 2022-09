Era il pallino di Paratici, la Juventus ci ripensa: a zero nel 2023

La Juventus torna su un vecchio obiettivo di Fabio Paratici, ora lo mette nel mirino anche Cherubini come colpo a zero per l’anno prossimo

Il calciomercato, lo sappiamo, non dorme mai. E anche adesso che la sessione estiva si è esaurita appena da pochi giorni, le dirigenze preparano già le mosse da mettere a segno nel prossimo futuro, cercando di programmare e anticipare la concorrenza.

Un discorso valido anche per la Juventus, che pure avrebbe realizzato, in estate, un mercato di tutto rispetto. I colpi Pogba, Di Maria, Bremer, Kostic, Milik e Paredes hanno accontentato Allegri nelle sue richieste, portando elementi di esperienza e qualità per cercare di risalire la china dopo due stagioni deludenti. Ma l’avvio di stagione non è stato entusiasmante per i bianconeri, anzi. La sensazione è quella di una squadra ancora in costruzione, con i nuovi che devono ancora integrarsi del tutto, a parte Milik che ha avuto un ottimo impatto nell’immediato. E a parte Di Maria, che aveva incantato da subito, ma si trova alle prese con vari problemi fisici, così come Pogba. I due colpi a parametro zero avrebbero dovuto essere il valore aggiunto, ma per adesso, gli infortuni li stanno tenendo fuori dal campo. Possibile che vengano valutati dei correttivi in corsa, a gennaio, ma si ragiona anche sul futuro a più lunga scadenza e si guarda all’estate 2023, dove il mercato dei parametri zero potrebbe offrire una nuova occasione, riguardante un giocatore che era stato già vanamente inseguito da Fabio Paratici.

Juventus, nuova idea a parametro zero: ritorno di fiamma per Aouar

Il nome che intriga i bianconeri da tempo è quello di Houssem Aouar, talentuoso centrocampista del Lione. Il francese, classe 1998, è nel corso dell’ultimo anno di contratto con il Lione, ma avrebbe già deciso di non rinnovare. Ecco perché è un profilo che torna d’attualità. In estate, sembrava potersi trasferire al Betis, ma la trattativa non si è concretizzata. Uno con il suo talento può fare gola a diverse big europee e Cherubini può cercare di riannodare il filo, mettendo a segno un colpo di spessore per il prossimo anno.