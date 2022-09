Kessie messo in vendita: Juventus e Inter conoscono il prezzo

Il prezzo appena diffuso potrebbe scatenare un’asta di calciomercato tra Inter e Juventus: derby d’Italia per Kessie

Nuovo appassionante intrigo di mercato tra Inter e Juventus. I due storici rivali, protagonisti annunciati dell’attuale campionato di Serie A, potrebbero presto sfidarsi per un obiettivo che li accomuna a centrocampo.

Entrambe le squadre, va detto, in questo inizio di campionato hanno già affrontato le prime difficoltà. La Juventus, ad esempio, nonostante non abbia ancora perso, ha attirato le prime critiche per i tre pareggi incassati nelle prime cinque partite, nelle quali non ha mostrato una grande idea di gioco.

Non se la passa di certo meglio l’Inter, che ha ricominciato la nuova stagione perdendo i primi due scontri diretti contro Milan e Lazio, ma soprattutto evidenziando gravi lacune nella fase difensiva. Sono state addirittura otto le reti subite dalla formazione di Simone Inzaghi dopo le prime cinque giornate di campionato, di cui sei incassate solo nei big match.

Calciomercato Inter e Juve, occasione Kessie: addio a 20 milioni

L’obiettivo che da tempo accomuna Inter e Juventus a centrocampo è ovviamente Franck Kessie. Arrivato ufficialmente al Barcellona a costo zero la scorsa estate dopo essere andato in scadenza di contratto con il Milan, il centrocampista ivoriano ha trovato ieri il primo gol in maglia blaugrana, ma veniva da appena 37′ di gioco complessivi in tutta la stagione.

Arrivato al Barcellona da campione d’Italia, Kessie aveva immaginato tutt’altro ruolo alla corte di Xavi. La scarsa considerazione mostrata nei suoi confronti, potrebbe portare ad un clamoroso divorzio la prossima estate. Stando a quanto riportato dai catalani de ‘El Nacional’, il presidente Joan Laporta allo stesso tempo starebbe pensando di utilizzare il suo cartellino per far fruttare almeno 20 milioni di euro.

Non è escluso che da qui in avanti Kessie possa far ricredere Xavi mostrando tutto il suo potenziale in mezzo al campo, ma ha sin qui ha ricevuto solamente la chance di ieri sera, sfruttandola alla grande. Non dovesse migliorare la sua situazione dentro lo spogliatoio del Barcellona, per Inter e Juventus potrebbe tornare ad essere una grande opportunità di mercato.