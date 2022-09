Scontro frontale tra Juve e Roma: i ‘rivali‘ lo mollano gratis

Calciomercato, l’occasione low cost che potrebbe intrigare Juventus e Roma: l’affare a costo zero in Serie A a sorpresa.

In questo primo scorcio di stagione – anche a causa di un atteggiamento che in alcune circostanze è sembrato troppo remissivo – la Juventus sembra aver ritrovato quella solidità difensiva che negli scorsi anni aveva fatto le fortune della compagine di Allegri.

Tuttavia, i problemi per la linea difensiva di certo non mancano, con Allegri che in diverse occasioni è stato costretto a fare a meno di Leonardo Bonucci. La poliedricità di Danilo ha permesso di porre una falla in qualche modo a questo status quo, ma non è escluso che la dirigenza possa ritornare sul mercato per provare a trovare un innesto importante da affiancare a Gleison Bremer, il cui impatto con la nuova maglia – al netto delle fisiologiche difficoltà riscontrate al “Parco dei Principi”, è stato comunque positivo. Nei giorni scorsi era stata ventilata la possibilità di un rinomato interesse per Igor della Fiorentina, anche se chiaramente Cherubini scandaglierà il mercato alla ricerca della soluzione che in termini di benefit-cost possa offrire maggiori garanzie. In quest’ottica, occhio alle sorprese.

Calciomercato Juventus, possibile duello con la Roma per de Vrij

Stando a quanto riferito da calciomercatoweb.it, i bianconeri potrebbero dar vita ad un interessante duello di mercato con la Roma per mettere le mani su de Vrij, al quale l’Inter fino a questo momento ha deciso di non rinnovare il contratto in scadenza nel 2023. L’olandese si è reso protagonista di un inizio di stagione che definire allarmante sarebbe solo un eufemismo, sporcando le sue prestazioni con letture difensive ed errori di posizionamento mai commessi con simile frequenza. La sensazione è che il rapporto tra l’Inter e l’ex centrale della Lazio sia giunto al capolinea, con la “Vecchia Signora” che assieme ai giallorossi potrebbero cogliere al balzo questo tipo di occasione low cost.

Ricordiamo infatti che anche la Roma ha provato in tutti i modi a tastare il terreno per un acquisto che puntellasse il reparto arretrato: tuttavia, l’infortunio di Wijnaldum ha rimescolato le carte in tavola, orientando l’interesse di Pinto sulla zona nevralgica del campo. Chiaramente fino a questo momento quella paventata è solo una suggestiva ipotesi di mercato, ma chissà che non si creino le premesse per un qualcosa di molto più concreto.