TV PLAY | Juventus, addio deleterio: “Allegri è fissato”

Juventus, Allegri nuovamente nel mirino della critica: ecco quanto dichiarato da Paolo De Paola a Calciomercato.it in onda su Tv Play.

Ci si aspettava una reazione immediata da parte della Juventus sul campo del Psg, ed effettivamente il secondo tempo del “Parco dei Principi” è stato un vero e proprio banco di prova per i bianconeri. L’uno-due fulmineo di Mbappé avrebbe potuto disintegrare le certezze della compagine di Allegri, che invece è riuscita a reagire.

Il goal di Mckennie è stato il preludio ad almeno trenta minuti giocati su buoni ritmi, nel corso dei quali un paio di interventi prodigiosi di Donnarumma – imperfetto sul goal del texano – hanno evitato il clamoroso ribaltone. Soprattutto il centrocampo è cresciuto alla distanza, anche se Leandro Paredes non è ancora in condizioni ottimali, ed ha bisogno di tempo per poter smistare gioco senza soluzione di continuità nell’arco dei 90 minuti. Anche la prova di Miretti, pur con le difficoltà del caso, non è stata da scartare, con lo stesso Rabiot che ha terminato in crescendo, provando anche una conclusione che è terminata non distante dal palo alla destra di Donnarumma.

Calciomercato Juventus, De Paola sulla cessione di Arthur

Mediana che, chiaramente, è stato il settore del quale su cui la dirigenza bianconera ha maggiormente catalizzato le proprie attenzioni nella finestra di calciomercato appena conclusa. Gli innesti di Pogba e Paredes, uniti all’esplosione di Miretti, hanno fornito maggiori alternative ad Allegri: nell’ultimo giorno, invece, sono stati ceduti Zakaria ed Arthur, rispettivamente al Chelsea e al Liverpool. Va detto che sia l’elvetico sia l’ex Barcellona non erano riusciti a ritagliarsi con continuità un ruolo importante all’interno dello scacchiere tattico disegnato dal tecnico livornese. E proprio del brasiliano ha parlato il giornalista Paolo De Paola, intervenuto a Calciomercato.it nel corso della diretta Twitch su TV Play:

“Arthur sarebbe potuto essere una buona opzione, ma Allegri ha la fissazione per un certo tipo di fissità in mezzo al campo: il brasiliano, invece, può essere un ottimo play.”