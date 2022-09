Incubo Serie B: tre squadre già ‘condannate’

L’impatto con la massima serie italiana non è stato affatto positivo per tre squadre e c’è già chi le ha condannate alla retrocessione in Serie B

La Serie B si è imposto, nelle ultime stagioni e comunque da sempre, come un campionato ostico e difficile da vincere, per salire, passetto dopo passetto nell’Olimpo delle migliori venti squadre italiane.

È stata così anche la scorsa stagione, non senza ribaltoni di fronte. Alla fine, dopo un campionato avvincente, Cremonese e Lecce hanno potuto festeggiare la promozione in Serie A. E non è finita qui, perché dopo i playoff anche il Monza ha gioito alla grande e per la prima volta l’ambito traguardo. Dai festeggiamenti, però, si è passati ad affrontare la sfida più grande, quella di confrontarsi con il campionato più complicato in assoluto, almeno in Italia. E l’inizio non è stato quello che ci si poteva attendere, soprattutto per i brianzoli che hanno operato un calciomercato sfavillante e che ha portato diversi colpi di livello a disposizione di Stroppa. Il Monza, infatti, è fanalino di coda e con zero punti; la Cremonese è penultima con un solo punto e poi c’è la Sampdoria, a pari merito con il Lecce, a 2.

Serie B, le quote condannano le tre neopromosse

Una situazione affatto positiva, tanto che le quote già condannano le tre squadre neopromosse in Serie A. Infatti, secondo la Snai, la più vicina alla retrocessione è la Cremonese di Alvini, quotata a 1,35. Subito dopo c’è il Lecce a 1,60. E poi è la volta del Monza a 2,25. Proprio i brianzoli rappresentano, anche sotto il profilo numerico, la delusione più grossa di quest’inizio di stagione, sicuramente per la presenza di Berlusconi e Galliani in società, e di conseguenza per la rosa allestita, che merita per altre posizioni. Sembrano lontane le dichiarazioni dell’amministratore delegato che non si nascondeva e puntava al decimo posto. Vedremo se gli scommettitori la penseranno come i quotisti, ma per ora la sentenza è stata sparata e punta direttamente all’inferno per le tre neopromosse. Dopo solo un anno dalla gioia più grande.