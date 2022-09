Verso Sampdoria-Milan, problemi alla schiena: interrotto l’allenamento

Dopo il pareggio in Champions League sul campo del Salisburgo per 1-1, il Milan tornerà in campo nel fine settimana contro la Sampdoria. Le ultime dal report del club blucerchiato

Sabato sera alle 20.45 scenderanno in campo Sampdoria e Milan per uno degli anticipi della sesta giornata di Serie A. Sfida che per i rossoneri arriva dopo il pareggio per 1-1 sul campo del Salisburgo nell’esordio stagionale in Champions League, che a sua volta aveva fatto seguito alla bellissima vittoria rimediata nel derby contro l’Inter nell’ultima gara giocata in Serie A. Non un momento altrettanto felice invece per i doriani dell’ex Marco Giampaolo, che hanno perso nell’ultima uscite per 2-1 a Verona confermando un andamento troppo altalenante e poco positivo.

La Sampdoria vista fin qui è stata ampiamente deludente con appena due punti raccolti in cinque giornate di Serie A in virtù dei pareggi casalinghi contro Juventus e Lazio. Paradossalmente è proprio contro le big che Caputo e soci hanno raccolto gli unici risultati positivi di un inizio col freno a mano tirato.

Verso Sampdoria-Milan: Quagliarella, problemi alla schiena

Il Milan ha tutta l’intenzione di dare continuità al successo nel derby, mentre la Sampdoria va a caccia del primo successo stagionale. Arrivano però notizie contrastanti dalle ultime sessioni di allenamento del club ligure. Marco Giampaolo e staff hanno annullato la seduta pomeridiana dando appuntamento ai blucerchiati direttamente a domani.

Nel report pubblicato oggi dalla stessa Sampdoria invece sul fronte singoli si fa la conta dei calciatori con problemi fisici: ” Sul fronte dei singoli piscina per Omar Colley (postumi della botta al ginocchio destro subita domenica a Verona) e Jeison Murillo (trauma contusivo-distorsivo alla caviglia destra); Alex Ferrari ha svolto una seduta differenziata, mentre Fabio Quagliarella ha interrotto anticipatamente l’allenamento per un fastidio alla schiena”.

A richiamare l’attenzione è quindi proprio il problemino all’esperto Quagliarella che ha stoppato anzitempo la sessione di allenamento. Sabato sera la Sampdoria sarà di scena a Marassi contro il Milan con un occhio agli acciaccati.