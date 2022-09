“Addio immediato”. Inter-Bayern, lo ‘cacciano’ all’intervallo

Inter-Bayern Monaco, i tifosi non ci stanno: immediate le polemiche per il gioco espresso. Ecco il motivo del diffuso malcontento.

Si è chiuso da pochi istanti il primo tempo di Inter-Bayern Monaco: a San Siro nei primi 45 minuti il Bayern ha letteralmente dominato la contesa, chiudendo meritatamente in vantaggio grazie al sigillo di Sané.

Già nei primi minuti di gioco i bavaresi hanno provato a sorprendere i nerazzurri con un approccio alla gara molto aggressivo: Mané e compagni hanno tentato ad inaridire le fonti di gioco avversarie con un pressing molto alto e rapide verticalizzazioni, che hanno messo alle strette soprattutto gli esterni di Inzaghi, che solo in sporadiche circostanze sono riusciti a creare i presupposti per la superiorità numerica. Buona fino a questo momento la prova di Onana, che ha sventato un paio di palloni vaganti nel cuore dell’area di rigore potenzialmente pericolosi, dando quasi sempre la sensazione di poter fare la cosa giusta al momento giusto. Solo in una circostanza, infatti, l’ex estremo difensore dell’Ajax ha azzardato un’uscita piuttosto incerta, nella quale è stato fortunato a non creare grattacapi concreti alla propria retroguardia. Impotente poi sul goal meraviglioso di Sané.

Inter-Bayern Monaco, social scatenati: Dumfries ed Inzaghi nel mirino

Il portiere camerunese è stato praticamente perfetto, con l’Inter che però è stata costantemente rintanata nella propria area di rigore. Ragion per cui, sorprendono fino ad un certo punto le critiche veementi a Simone Inzaghi, con i social che sono immediatamente diventati cassa di risonanza del malcontento dei supporter nerazzurri, che non hanno affatto digerito l’approccio remissivo al match e l’incapacità di creare azioni pericolose. L’altro bersagliato dalla critica è stato Dumfries, il cui errato posizionamento ha favorito il suggerimento in verticale che ha posto le premesse per la rete del Bayern.

#InterBayern inutile commentare squadra senz anima mi aspetto l’esonero stasera.#InzaghiOut — El Jardinero Cruz (@cruz_jardinero) September 7, 2022