Champions League, la cronaca di Inter-Bayern 0-2 e Napoli-Liverpool 4-1

Calciomercato.it vi aggiornerà in tempo reale su Inter-Bayern Monaco e Napoli-Liverpool nella prima giornata di Champions League

La grande notte è arrivata. Dopo due anni di assenza dai palcoscenici europei più prestigiosi, il Napoli torna in Champions League e lo fa contro una delle squadre più forti al mondo. Alle 21, allo ‘Stadio Maradona’, è infatti in programma il fischio d’inizio della sfida contro il Liverpool. La squadra allenata da Jurgen Klopp è ormai una tappa fissa per le squadre italiane, avendo incontrato nelle ultime due edizioni della coppa Atalanta, Milan e Inter. Anche contro la squadra partenopea, gli ultimi precedenti sono abbastanza recenti e risalgono alla fase a gironi del 2019/20.

In quell’occasione, i campani vinsero per 2-0 in casa e pareggiarono 1-1 ad Anfield. In generale, sono otto gli scontri diretti tra le due squadre, con uno score in perfetto equilibrio (tre vittorie a testa e due pareggi). In contemporanea con la sfida del ‘Maradona’, si giocherà anche Inter-Bayern Monaco. Reduci dalla sconfitta nel derby, i nerazzurri cercheranno un riscatto immediato in campo europeo, per rompere la maledizione dei big match (due sconfitte su due in stagione). Per riuscirci, il tecnico nerazzurro ha messo in atto una vera e propria rivoluzione, mandando in panchina Handanovic, de Vrij, Barella e Correa.

Simone Inzaghi dovrà ancora fare a meno di Romelu Lukaku, ma potrà contare sulla rosa praticamente al completo. Quello di questa sera sarà l’undicesimo scontro diretto tra le due squadre. Il precedente più dolce per i tifosi nerazzurri resta quello del triplete nerazzurro, ma nel computo generale i bavaresi hanno un leggero vantaggio, con cinque vittorie a quattro. Calciomercato.it seguirà le due sfide di Champions League in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI INTER-BAYERN MONACO E NAPOLI-LIVERPOOL

INTER (3-5-2): Onana; D’Ambrosio, Skriniar, Bastoni; Dumfries, Mkhitaryan, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Dzeko, Lautaro. Allenatore: Simone Inzaghi

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Pavard, De Ligt, Hernandez, Davies; Kimmich, Sabitzer, Coman, Müller; Sané, Mané. Allenatore: Julian Nagelsmann

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Rrahmani, Olivera; Lobotka, Anguissa; Politano, Zielinski, Kvaratskhelia; Osimhen. All. Spalletti

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Van Dijk, Gomez, Robertson; Milner, Fabinho, Elliott; Salah, Firmino, Luis Diaz. All. Klopp

CLASSIFICA GRUPPO A: Ajax 3, Napoli 3, Liverpool 0, Rangers 0

CLASSIFICA GRUPPO C: Barcellona 3, Bayern Monaco 3, Inter 0, Plzen 0