Ne prendono due subito: scippo last minute in Serie A

Sono pronti a concludere subito un doppio acquisto che potrebbe rinforzare la rosa. La Serie A perde un calciatore, verso l’addio all’ultimo momento

José Mourinho ha iniziato bene la stagione, con due vittorie e un pareggio comunque positivo e in rimonta contro la Juventus.

Il blackout totale contro l’Udinese, però, grida subito vendetta per i giallorossi che non vogliono fin da subito allontanarsi dalle posizione più ambite della classifica. La presenza del mago portoghese in panchina e un calciomercato ben fatto, con Paulo Dybala come punta di diamante, hanno iscritto di diritto gli uomini di Mou tra le squadre da temere di più per la vetta della classifica. Ora, però, tra coppe europee e un calendario pieno di impegni, non sarà così facile mantenere il passo e fare filotto per puntare alle stelle. In ogni caso, i giochi sono fatti e il calciomercato è chiuso, quindi tocca concentrarsi sul campo. Ma non è vero, almeno non del tutto. Infatti, in Turchia la sessione si concluderà nella giornata di domani, 8 settembre e il Galatasaray, che già ha portato a casa diversi colpi di livello, ha tutta l’intenzione di finire in bellezza.

Dopo Mertens e Icardi, colpo in Serie A per il Galatasaray

Dries Mertens, infatti, si è già vestito di giallorosso dopo il termine del contratto con il suo Napoli. E, proprio in queste ore, vi abbiamo detto come Mauro Icardi vestirà la maglia del Galatasaray. Si tratta, tra le altre cose, di una pista che vi avevamo raccontato già negli scorsi giorni. Ma non è finita qui. I turchi, infatti, sono pronti a chiudere un ultimo colpo, all’ultimo momento, in Serie A. Il giornalista di DAZN, Orazio Accomando, attraverso il suo profilo Twitter, ha riferito chiaramente che il Gala vuole Matias Vina della Roma per poi chiudere il mercato.

Si tratta di un nome che in Italia non ha fatto benissimo, tanto da essere scivolato all’indietro già dall’anno scorso nelle gerarchie di Mourinho. Quest’anno potrebbe andare anche peggio, vista l’alta concorrenza in quella zona di campo. La cessione potrebbe, dunque, concludersi all’ultimo momento e rinforzare ulteriormente il Galatasaray, privando la Serie A di un altro calciatore.