Niente colpo a zero, Maldini anticipa tutti a gennaio

Milan, niente affare a parametro zero, ma Maldini può anticipare le dirette rivali a gennaio

Il suo nome è stato inserito nell’elenco dei papabili sostituti di Franck Kessie. Alla fine però il Milan ha scelto di rafforzare il centrocampo puntando su due profili giovani come Pobega e Vranckx. Il nome di Douglas Luiz però potrebbe tornare comodo nelle prossime sessioni di mercato.

Il brasiliano dell’Aston Villa è stato infatti uno dei nomi osservati maggiormente dalla dirigenza rossonera come post-Kessie e per quelle che sono le sue condizioni contrattuali e anagrafiche, Luiz rappresenta un profilo molto allettante. Il giocatore, classe 1998, è legato al club di Birmingham sino al prossimo 30 giugno 2023. Douglas Luiz è quindi entrato nel suo ultimo anno di contratto e non sembrano esserci grandi spiragli per quanto riguarda il rinnovo contrattuale.

Il nazionale verdeoro è cresciuto notevolmente durante la sua esperienza con la maglia dei ‘Villans’, ma ora sembra essere pronto al grande passo. Dopo aver lasciato il Manchester City nel 2019 senza aver mai esordito sotto la gestione Guardiola, adesso si sente pronto al grande passo. Tanti sono i top club europei che gli hanno messo gli occhi addosso, non solo il Milan.

Milan, sfida all’Arsenal per Douglas Luiz: anticipo a gennaio

Il ‘Sun’, in particolare, sottolinea come l’altra grande squadra interessata al 24 enne centrocampista è l’Arsenal. I ‘Gunners’, che hanno iniziato benissimo il campionato, sono una squadra in crescita e puntano a conquistare una qualificazione in Champions League che manca da troppi anni. Dall’Inghilterra sottolineano come il calciatore non sia intenzionato a rinnovare il proprio contratto con l’Aston Villa e per questo l’Arsenal sarebbe pronto a fiondarsi su di lui per acquistarlo a parametro zero. Arteta ha avuto modo di seguire i suoi progressi quando era sotto contratto proprio contro il City, ma anche ammirandolo in questi anni in Premier.

Il tabloid britannico riferisce però che il Milan non ha affatto mollato la pista che porta a Luiz. I rossoneri, sottolineano, sarebbero pronti ad aprire i negoziati il prossimo gennaio per tentare di anticipare la concorrenza e riuscire a strappare il giocatore alle dirette rivali, sfruttando sia la volontà del ragazzo di non rinnovare, sia un valore del cartellino con il prezzo decisamente ribassato. Una vera e propria occasione che Maldini e Massara potrebbero essere pronti a sfruttare.