Milinkovic, il futuro e la Champions League: Inter e Juve prendono nota

Il destino di Milinkovic sul calciomercato è stato argomento caldo per diversi club, ma alla fine è rimasto alla Lazio. Oggi è tornato a parlare del suo futuro

Milinkovic è un calciatore raro nell’attuale panorama della Serie A. Il serbo ha una fisicità straripante, qualità eccelsa e fiuto per gol e rifinitura.

Insomma, parliamo di un centrocampista totale e completo, che ama attaccare ma sa anche difendere e che, per forza di cose, è entrato nel mirino delle maggiori big europee. Tra queste, anche quelle italiane. La Juve, infatti, l’ha seguito a lungo e Massimiliano Allegri stravede da sempre per lui, anche se poi sono arrivati altri giocatori in quel reparto. Gente come Paul Pogba e Leandro Paredes. Non solo, perché anche Giuseppe Marotta, e quindi l’Inter, lo seguono da vicino e da diverso tempo, addirittura dai tempi della Juve. E poi c’è Simone Inzaghi in panchina che potrebbe fare da sponsor, avendolo allenato per anni alla Lazio. Le richieste altissime di Claudio Lotito, però, 70 milioni di euro, hanno frenato tutto e alla fine, anche quest’estate, nulla è successo e il calciatore è rimasto in biancoceleste. Oggi, però, in conferenza stampa, ha rilasciato dichiarazioni importanti sul suo futuro.

Milinkovic avvisa la Lazio sul suo futuro e la Champions

Nella conferenza stampa che precede il match contro il Feyenoord di Europa League, Milinkovic ha parlato anche del suo futuro. Un giornalista gli ha chiesto, infatti, come abbia vissuto l’ultima estate: “L’ho vissuta come quelle prima, c’era ogni giorno una squadra diversa, ma ho iniziato la nuova stagione con la Lazio. Ho fatto per bene la preparazione e, a mio avviso, sono partito bene. Dobbiamo migliorare un po’ nella mentalità per tornare quelli che siamo”.

Poi a precisa domanda sul quale sarà il suo destino l’anno prossimo, risponde: “Se la Lazio arriva in Champions resti in biancoceleste e rinnovi? Ora non penso all’anno prossimo, è dura per un calciatore pensare così in avanti. Guardo allenamento per allenamento, partita per partita. Purtroppo ho giocato solo per un anno in Champions League, volevo e pensavo fossero di più, ma so che tanti qui la vogliono fare. La rosa per me è più lunga rispetto all’anno scorso”. Dichiarazioni che lasciano aperta una porticina all’addio, con Inter e Juve che hanno già preso nota.