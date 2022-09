Torino, UFFICIALE: Juric non sarà in panchina, ecco il motivo

Questa sera, nel match che chiude la quinta giornata di campionato contro il Lecce, l’allenatore del Torino Juric non sarà in panchina

Dopo la sconfitta nel turno infrasettimanale contro l’Atalanta, attualmente impegnato contro il Monza lontano dalle mura amiche, il Torino torna in campo per la quinta giornata del campionato di Serie A.

Nella sfida di questa sera contro il Lecce di Marco Baroni, però, dovrà fare a meno del suo condottiero, Ivan Juric. L’allenatore croato, infatti, non sarà in panchina a guidare la squadra granata per un problema fisico che lo costringerà a stare lontano dall’erba dello stadio ‘Olimpico Grande Torino’. Ecco il comunicato ufficiale diramato dal Torino: “Ivan Juric questa sera non sarà in panchina per un’indisposizione fisica. A fare le sue veci nella gara contro il Lecce l’allenatore in seconda Matteo Paro. Il tecnico granata è stato sottoposto a esami che hanno accertato una polmonite. È stata immediatamente iniziata la terapia idonea e la situazione verrà rivalutata nei prossimi giorni in base all’evoluzione clinica e strumentale”. In bocca al lupo a Juric per una pronta guarigione, lo aspettiamo in campo per i prossimi impegni, magari già dal 10 settembre prossimo, quando i piemontesi faranno visita all’Inter di Simone Inzaghi.