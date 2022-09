FOTO e VIDEO CM.IT | La rifinitura verso Salisburgo-Milan: le ultime prima della Champions

Il Milan, dopo la vittoria nel derby contro l’Inter di sabato pomeriggio, si prepara al meglio in vista della prima gara della fase a gironi di Champions League contro il Salisburgo. Le ultime

Ottimo momento per il Milan che caricato dalla straordinaria vittoria nel derby contro l’Inter di sabato si appresta a spostare il mirino sulla sfida di Champions League sul campo del Salisburgo. I rossoneri per ora (in attesa dell’Atalanta) conducono la Serie A al pari del Napoli a quota 11 punti e sono ancora più consapevoli dei propri mezzi dopo aver anche portato a casa un big match di prestigio come quello contro i rivali cittadini.

3-2 la vittoria finale contro l’Inter dello scorso sabato con Olivier Giroud e Rafael Leao sugli scudi, capaci di determinare con giocate importanti che i tifosi sperano di veder replicate nella prossima gara in programma, la prima della fase a gironi di Champions League. Intanto la squadra agli ordini di Pioli ha svolto questa mattina il suo ultimo allenamento prima della partenza per Salisburgo.

Ecco il tweet relativo all’inizio dell’allenamento odierno:

Milan, le ultime verso il Salisburgo: l’allenamento odierno a Milanello

Nell’allenamento di questa mattina per il Milan non è presente sui campi di Milanello Ante Rebic mentre sono chiaramente assenti per ovvi motivi anche Krunic e Florenzi. Intanto Pioli non lascia nulla al caso, e come evidenziato anche dalle foto sottostanti ha dedicato dei momenti ai suoi ragazzi con colloqui personalizzati.

Particolare attenzione anche agli uomini derby Giroud e Leao per Pioli:

Non mancano anche alcuni colloqui personalizzati come evidenziato dalle foto del nostro inviato: