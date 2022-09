Esonero più vicino: sta per saltare la prima panchina in Serie A dopo l’inizio di stagione da incubo. Tutti i dettagli

L’incubo continua. Il Monza cede anche all’Atalanta di Gasperini e continua a non fare punti nella sua prima storica stagione in Serie A.

I nerazzurri passano sul campo della squadra di Stroppa, sempre più ultima in questo avvio di campionato e ancora a quota 0 punti. Una situazione sempre più complicata per l’allenatore, finora mai messo in discussione dalla società, che potrebbe avere nuovi scenari nei prossimi giorni. La posizione del tecnico è ora sotto osservazione e decisive saranno le prossime sfide della squadra lombarda. Tra i possibili sostituti figurano i profili di Donadoni e D’Aversa e la suggestione, più complicata, De Zerbi. Stroppa è sempre più a rischio e il primo esonero della stagione è ora più vicino.

Calciomercato Monza, le ultime sulla panchina di Stroppa

Il posto di Stroppa sulla panchina del Monza è dunque in bilico, e Galliani sta già valutando i sostituti. Roberto D’Aversa, per esempio, o addirittura l’ex ct della Nazionale Roberto Donadoni. Tutti e due hanno abbastanza esperienza nel massimo campionato, e potrebbero traghettare i brianzoli verso una salvezza che ora sembra davvero un’utopia. Ma siamo solo alla quinta giornata e, come dicevamo, il calendario non è stato favorevole a Stroppa.