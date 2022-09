Possibile addio alla Juventus, il big vola a Madrid a parametro zero: le ultime indiscrezioni di calciomercato. Tutti i dettagli

“La gara importante è quella col Benfica in casa. La prepareremo bene perché è una partita importante e di grande livello, ma per noi conteranno più quelle contro Benfica e Maccabi Haifa“. Hanno fatto discutere queste dichiarazioni di Massimiliano Allegri sul big match col PSG.

Nell’immediato post partita di Fiorentina-Juve, il tecnico bianconero ha spostato l’attenzione sulle prossime sfide dei bianconeri rispetto alla trasferta di Parigi, che vedrà Bonucci e compagni affrontare una delle grandissime favorite per la vittoria finale della Champions League. L’allenatore è già al centro del ciclone non solo per le dichiarazioni, ma soprattutto per i primi passi falsi della sua squadra e le prestazioni offerte in particolare nelle due trasferte contro Sampdoria e Fiorentina. Nel frattempo, non si fermano i rumors e le indiscrezioni di calciomercato. Dalla Spagna, infatti, il club bianconero è nuovamente accostato a Roberto Firmino del Liverpool. “Bobby è fondamentale per noi, è il cuore e l’anima di questa squadra. Il modo in cui abbiamo giocato negli ultimi anni è stato possibile solo grazie a Bobby. Ecco perché sono davvero felice che si sia potuto allenare per la maggior parte del tempo finora e tutto sembra davvero a posto”. Jurgen Klopp si tiene stretto uno dei suoi leader offensivi e non solo, consapevole però di un contratto ancora in scadenza nel 2023 e dell’interesse delle big europee e non solo della Juventus.

Calciomercato Juventus, l’Atletico Madrid piomba su Firmino

Secondo quanto riportato da ‘fichajes.net’, anche l’Atletico Madrid sarebbe sulle tracce di Firmino. I ‘Colchoneros’ preparano il colpo a parametro zero per la successione di Antoine Griezmann: il centravanti francese è di nuovo in bilico e potrebbe lasciare nuovamente Madrid anche dopo la conferma di Alvaro Morata. Al suo posto, tra i principali candidati, ci sarebbe proprio il brasiliano, che dal prossimo primo gennaio potrà accordarsi con un nuovo club a parametro zero. La Juventus è avvisata.