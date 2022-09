Calciomercato Juve, proposta choc: vogliono subito Bonucci

Nonostante la chiusura del mercato, la Juventus sta per ricevere una proposta improvvisa per la cessione di Leonardo Bonucci

Di rientro dopo i problemi fisici di inizio stagione, domani sera Leonardo Bonucci potrebbe anche partire dal primo minuto al fianco di Gleison Bremer, in vista dell’esordio stagionale della Juventus in Champions League.

Al Parco dei Principi, sarà una sfida molto complicata per gli uomini di Massimiliano Allegri che dovranno vedersela contro i marziani del Paris Saint Germain. Per questa ragione, poter recuperare la leadership di Bonucci in mezzo alla difesa può contribuire a riconsegnare all’intero reparto una buona dose di esperienza. Dopo l’ottima prova di Firenze da centrale adattato, invece, Danilo presumibilmente tornerà nella posizione naturale di terzino destro.

Per quanto riguarda gli altri dubbi di formazione, scelte quasi obbligate per l’allenatore bianconero che nel pomeriggio ha appreso la bruttissima notizia legata alle condizioni di Paul Pogba, che dovrà ufficialmente operarsi e che quindi non tornerà a disposizione dei bianconeri prima del Mondiale di novembre. Allegri potrebbe quindi puntare su Paredes, Locatelli e Miretti in mezzo al campo, affidando il reparto avanzato al tridente composto da Cuadrado, Vlahovic e Kostic.

Calciomercato Juve, il Galatasaray vuole Bonucci: c’è la risposta

Come riportato da Calciomercatoweb.it, il Galatasaray è pronto a bussare alla porta della Juventus per avere Leonardo Bonucci. A differenza dell’Italia e dei principali campionati europei, infatti, in Turchia il calciomercato chiuderà il prossimo 8 settembre. Per questa ragione il club turco avrà altre 72 ore di tempo per cercare di chiudere le ultime operazioni in entrata.

Oltre a Bonucci, va monitorata la trattativa che porta a Mauro Icardi, ormai in rotta definitiva con il Paris Saint Germain e attratto dall’offerta del Galatasaray. Se l’argentino ha quindi ottime possibilità di approdare in Turchia, le chance che riguardano una cessione del centrale della Juventus sono quasi pari a zero.

Il club bianconero non ha alcuna intenzione di aprire ai negoziati per l’uscita del difensore per due ragioni. Innanzitutto perché la Juve considera Bonucci uno dei leader della propria rosa, sia a livello tecnico che per mentalità vincente. Ma anche perché, in virtù della finestra di mercato già scaduta in Italia, non avrebbe possibilità di valutare possibili sostituti in entrata.