Inzaghi svolta: bocciatura pesante in casa Inter

Dopo la batosta nel derby, Simone Inzaghi vuole un deciso cambio di rotta dalla sua Inter: un titolare perde il posto

Le stagioni sono lunghe e composte da molte partite, ma è innegabile che alcune sfide valgano più delle altre e lasciano un segno più profondo: il derby di sabato sera è, certamente, una di queste. E la compagine di Simone Inzaghi ne è uscita con le ossa rotte.

Il tecnico romagnolo nella giornata di ieri ha riflettuto a lungo su quanto accaduto contro il Milan e, più in generale, in questo inizio di stagione. L’Inter, infatti, già dal pre-campionato sembra aver perso quella solidità difensiva che l’ha sempre contraddistinta negli ultimi anni: i gol subiti, anche in queste prime cinque giornate di Serie A, sono troppi. Al centro delle elucubrazioni di Inzaghi, proprio per quanto appena detto, ci sarebbe la retroguardia nerazzurra. Il Derby potrebbe essere stata la svolta per un importante cambio nell’undici meneghino.

Handanovic perde colpi | Inzaghi valuta di affidare l’Inter ad Onana

Come detto, sono ore di grande riflessione per Simone Inzaghi, che mercoledì ospiterà a ‘San Siro’ il Bayern Monaco. Secondo quanto riportato sull’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’, le ultime prestazioni di Samir Handanovic non avrebbero lasciato soddisfatto il tecnico nerazzurro, che potrebbe decidere di lanciare André Onana nelle prossime partite. Sappiamo tutti quanto sia importante il ruolo del portiere nel guidare il pacchetto arretrato di una squadra e questo cambio della guardia rappresentare una vera e propria svolta per l’Inter.

Handanovic è stato il portiere e il capitano nerazzurro negli ultimi anni, un tassello inamovibile, una certezza per allenatori e tifosi. Ora, però, alle sue spalle c’è un portiere di grande presenza come Onana ed i suoi errori pesano ancora di più. Simone Inzaghi riflette in cerca di un cambio di rotta in difesa e, per riuscirci, potrebbe partire proprio dall’uomo più importante della retroguardia. Non sarebbe da sorprendersi, quindi, se nelle prossime partite vedremo crescere drasticamente i minuti giocati dal portiere africano: per l’ex Ajax, questa, potrebbe essere l’occasione di prendersi i guantoni dell’Inter in maniera definitiva.