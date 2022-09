Colpo di scena Ronaldo: principio di accordo

Continua ad esserci tanto movimento intorno al nome di Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese è rimasto a Manchester, almeno per ora, ma spuntano sirene turche

La lunga estate di Cristiano Ronaldo si è conclusa senza alcun trasferimento. CR7 desiderava ardentemente lasciare il Manchester United per giocare ancora una volta la Champions League, la sua competizione preferita, lì dove ha diversi record tutti da difendere. Il fenomeno lusitano, ancora a secco di gol in questa stagione, si è però dovuto accontentare, almeno per ora, di restare ad Old Trafford lì dove il rapporto con Erik ten Hag non è di certo iniziato col piede giusto tra polemiche e panchine.

I Red Devils intanto nell’ultimo periodo sembrano aver trovato la quadra giusta con quattro vittorie in fila tra cui anche successi di rilievo contro Liverpool e Arsenal. Anche ieri nella gara vinta contro i ‘Gunners’ Ronaldo è partito dalla panchina subentrando ad inizio ripresa al posto del nuovo acquisto Antony. CR7 è rimasto ancora all’asciutta, pur dando una buona mano alla squadra. Intanto il suo futuro potrebbe nascondere ulteriori sorprese. Le sirene dalla Turchia si fanno più intense.

Stando a quanto sostiene dalla Turchia ‘Ajansspor’ Cristiano Ronaldo potrebbe anche finire al Fenerbahce. Riferiscono infatti che l’allenatore della squadra turca potrebbe giocare un ruolo importante in questa decisione, dato che la squadra è attualmente gestita dal portoghese Jorge Jesus, che potrebbe rappresentare un pezzo importante del puzzle.

Calciomercato, sirene turche per Cristiano Ronaldo: ecco il Fenerbahce

La stessa fonte sottolinea come il Fenerbahce abbia mobilitato tutti i mezzi per legare Ronaldo ai suoi colori con tanto di un eventuale principio di accordo. Al netto di quanto riferiscono dalla Turchia, va comunque ricordato che i gialloblù non giocheranno la Champions League, competizione che CR7 vorrebbe disputare, senza contare le parole di ten Hag che più volte ha confermato il cinque volte Pallone d’oro, al netto di una condizione fisica tutta da ricostruire al meglio dopo aver saltato la pre-season. Lo United dovrebbe infatti ancora avere bisogno di Cristiano Ronaldo che va a caccia del primo gol stagionale.

Opzione quella relativa al Fenerbahce estremamente improbabile secondo quanto riferito da ‘Todofichajes.com’, sia per l‘alto stipendio del portoghese che per il tetto salariale dei turchi. Operazione che dunque non dovrebbe avere luogo anche in virtù delle enormi difficoltà nel convincere il Manchester United. Il calciomercato in Turchia è aperto ancora per tre giorni, vedremo come andrà a finire.