Udinese-Roma 1-0, voti e tabellino del primo tempo: Udogie lesto, Karsdorp da incubo

Udinese-Roma chiude la domenica di Serie A, in attesa dei match di lunedì: i voti e il tabellino della prima frazione alla Dacia Arena

Una partita per tornare in testa alla classifica per la Roma di José Mourinho che affronta l’Udinese alla Dacia Arena. I giallorossi in casa di vittoria potrebbero tornare in vetta alla classifica in solitaria, aspettando domani l’Atalanta. La squadra di Sottil invece vuole un’altra vittoria prestigiosa dopo quella contro la Fiorentina.

Ad aprire le marcature nella prima frazione è Destiny Udogie, che sfrutta lo sconsiderato retropassaggio di petto di Karsdorp e anticipa Rui Patricio mettendo il pallone in porta. Termina 1-0 in favore dei bianconeri il primo tempo. Questi i voti della prima frazione di gioco:

UDINESE

Silvestri 6

Becao 6

Bijol S.V. (17′ Ebosse 6)

Perez 6

Pereyra 6.5

Samardzic 6

Walace 6

Arslan 6

Udogie 7

Success 6

Deulofeu 6

All. Sottil 7

ROMA

Rui Patricio 6

Mancini 5.5

Smalling 6

Ibanez 6

Karsdorp 4

Cristante 5.5

Matic 6

Spinazzola 5

Dybala 6

Pellegrini 5

Abraham 5.5

All. Mourinho 5

Arbitro: Maresca 6

Tabellino primo tempo Udinese-Roma

UDINESE (3-5-2): Silvestri: Becao, Bijol (17′ Ebosse), Perez; Pereyra, Samardzic, Walace, Arslan, Udogie; Success, Deulofeu. All. Sottil

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Matic, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham. All. Mourinho

Arbitro: Fabio Maresca

Var: Davide Ghersini

Ammoniti: 45′ Dybala (R), 47′ Mourinho (R)

Marcatori: 3′ Udogie (U)