Quattro gol e un punto a testa: Arnautovic show in Spezia-Bologna

Pareggio spettacolo tra Spezia e Bologna nelle gara delle 15 della quinta giornata di Serie A: finisce 2-2

Quattro gol e un punto a testa. Spezia e Bologna si dividono la posta in palio al termine di una partita che non ha certo annoiato. Finisce 2-2 la gara delle 15, valida per la quinta giornata di Serie A.

La formazione di Gotti assapora i tre punti ma deve rimangiarsi la gioia a causa della doppietta di Arnautovic. E’ il bomber austriaco che toglie le castagne dal fuoco per Mihajlovic con i rossoblù che vanno ad un passo dal baratro ma trovano la zampata del loro nove per recuperare dall’incredibile autogol di Schouten. Per la squadra emiliana è rimandato ancora una volta l’appuntamento con la prima vittoria in campionato. E dire che la partita per gli ospiti si era messo subito bene: al 7′ Arnautovic va in gol, la rete sembra il preludio ad una gara in discesa per il Bologna. Lo 0-1 resiste fin quasi all’intervallo ma in pieno recupero è Bastoni a mandare le squadre al riposo sull’1-1.

La ripresa parte all’insegna dell’equilibrio ma al 54′ l’autorete di Schouten porta in vantaggio lo Spezia. Il Bologna non ci sta e dopo appena dieci minuti è il solito Arnautovic a siglare il gol del pareggio.

Serie A, Spezia-Bologna 2-2: cronaca, marcatori e classifica

E’ il gol che chiude l’incontro. Nessuna delle due squadre ha più la forza per trovare il guizzo vincente. Finisce 2-2: un pareggio che sa un po’ di rammarico per entrambe le squadre con lo Spezia che nella ripresa ha visto vicina la possibilità di vincere e il Bologna che non ha ancora cancellato lo zero alla voce vittorie.

SPEZIA-BOLOGNA 2-2: 7′ Arnautovic (B), 45’+2 Bastoni (S), 54′ Schouten aut. (B), 64′ Arnautovic (B)

CLASSIFICA SERIE A: Milan* e Napoli* 11 punti Atalanta 10, Roma 10, Inter* e Juventus* 9, Lazio 8, Torino 7, Udinese 7, Fiorentina* 6, Sassuolo* 6, Salernitana 5, Spezia* 5, Empoli 3, Bologna* 3, Lecce 2, Hellas Verona 2, Sampdoria 2, Cremonese* 1, Monza 0.

*Una partita in più