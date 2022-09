DIRETTA Serie A, Verona-Sampdoria 2-1 | Lasagna salta Audero ma spreca LIVE

Prosegue senza sosta la quinta giornata del campionato di Serie A: per la sfida delle 18, si affrontano il Verona e la Sampdoria

Dopo Cremonese–Sassuolo e Spezia–Bologna, scendono in campo alle 18, per la quinta giornata del campionato di Serie A, il Verona che ospita la Sampdoria: partita che può anche decidere il futuro dei due allenatori.

L’impatto di Gabriele Cioffi sui gialloblu non è stato quello che ci si aspettava, complice anche l’addio di molti protagonisti delle passate stagioni. In questo inizio di campionato, gli scaligeri hanno raccolto solo due punti, frutto dei pareggi conquistati con Bologna ed Empoli, nel turno infrasettimanale quest’ultimo. Stesso discorso per i blucerchiati di Marco Giampaolo: stesso ruolino di marcia degli avversari di giornata, due risultati di parità conquistati contro avversari di alto livello come Juventus e Lazio. Su entrambe le guide tecniche aleggiano già diverse ombre, il risultato di questa partita può accentuarle o allontanarle. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Marcantonio Bentegodi’ di Verona.

FORMAZIONI UFFICIALI VERONA-SAMPDORIA

VERONA (3-5-2): Montipò; Coppola, Hien, Dawidowicz; Terracciano, Lazovic, Veloso, Ilic, Doig; Henry, Lasagna. All. Cioffi

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augelo; Verre, Vieira, Rincon; Sabiri; Quagliarella, Caputo. All. Giampaolo

CLASSIFICA SERIE A: Milan* e Napoli* 11 punti Atalanta 10, Roma 10, Inter* e Juventus* 9, Lazio 8, Torino 7, Udinese 7, Fiorentina* 6, Sassuolo* 6, Salernitana 5, Spezia* 5, Empoli 3, Bologna* 3, Lecce 2, Hellas Verona 2, Sampdoria 2, Cremonese* 1, Monza 0.

*Una partita in più