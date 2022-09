DIRETTA Serie A, Udinese-Roma 4-0: i friulani dilagano con Lovric LIVE

Si chiude la domenica della quinta giornata del campionato con l’Udinese di Cioffi che ospita la Roma di José Mourinho

L’ultima sfida della domenica valida per la quinta giornata del campionato di Serie A, vede di fronte l’Udinese e la Roma, con i giallorossi che hanno tutta l’intenzione di riprendersi la vetta della classifica in solitaria, in attesa del risultato di Monza–Atalanta.

Di certo, però, i bianconeri di Andrea Sottil non ci stanno a fare la vittima sacrificale e, rinfrancati dal successo interno nel turno infrasettimanale contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano, cercheranno il colpaccio che li farebbe volare in zona Champions League con quella che potrebbe rappresentare la terza vittoria consecutiva. Come detto, i capitolini di José Mourinho, che in giovedì saranno impegnati in Europa League sul campo del Ludogorets, dopo aver sonoramente battuto il Monza nel turno precedente grazie alla prima doppietta romanista di Paulo Dybala, cercano la quarta affermazione in campionato per issarsi in vetta alla classifica del massimo campionato italiano. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match della ‘Dacia Arena’ di Udine.

FORMAZIONI UFFICIALI UDINESE-ROMA

UDINESE (3-5-2): Silvestri: Becao, Bijol, Perez; Pereyra, Samardzic, Walace, Arslan, Udogie; Success, Deulofeu. All. Sottil

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Matic, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham. All. Mourinho

CLASSIFICA SERIE A: Milan* e Napoli* 11 punti Atalanta 10, Roma 10, Inter* e Juventus* 9, Lazio 8, Torino 7, Udinese 7, Fiorentina* 6, Sassuolo* 6, Salernitana 5, Spezia* 5, Verona* 5, Empoli 3, Bologna* 3, Lecce 2, Sampdoria* 2, Cremonese* 1, Monza 0.

*Una partita in più