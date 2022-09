Icardi è in vacanza o sta trattando il suo futuro? Scenario a sorpresa

Calciomercato, il futuro di Mauro Icardi è ancora un enigma tutto da sciogliere: le ultime sul futuro del bomber argentino.

Uno dei tormentoni che ha catalizzato l’attenzione mediatica è stato sicuramente quello legato al futuro di Mauro Icardi, che almeno per il momento non ha ancora trovato uno sbocco risolutivo.

Il suo trasferimento al Galatasaray ha perso quota con il passare dei giorni, sebbene i turchi – come vi avevamo raccontato – avessero trovato un accordo di massima con il Psg intavolando la trattativa sulla base di un prestito con diritto di riscatto. I giallorossi di Istanbul hanno alzato il pressing per Maurito, aspettandone con pazienza la decisione: nonostante il calciomercato in Turchia chiuda i battenti l’8 settembre, la sensazione è che con il passare dei giorni il “Gala” possa decidere di virare con decisione su altri obiettivi, per puntellare un reparto offensivo già rinforzato con l’acquisto di Dries Mertens. Ragion per cui, per il futuro di Icardi potrebbero schiudersi altre possibilità, con opzioni a sorpresa.

Calciomercato, ribaltone Icardi: cosa sta succedendo

Il viaggio della coppia Icardi a Miami ha infatti sollevato un vero e proprio polverone mediatico. Secondo quanto riportato da Tyc Sports, infatti, l’opzione Inter Miami non sarebbe affatto da escludere, al punto che la giornalista argentina Yanina Latorre ha spiegato come il blitz in America di Maurito e Wanda possa essere dettato da contingenze lavorative. Tuttavia, in Argentina si stanno rincorrendo senza soluzione di continuità diverse voci inerenti un possibile approdo di Maurito al Newell’s Old Boys, la squadra di cui il bomber argentino è tifoso. Ci sarebbero stati dei sondaggi esplorativi, ma al momento la fumata bianca è ancora vicina.

Staremo a vedere ciò che succederà, fermo restando che Icardi ormai è stato messo alla porta dal Psg, che non lo considera affatto una priorità: il club transalpino, come si è visto, ha aperto anche alla soluzione prestito, pur di liberarsi del suo esoso ingaggio. Vi forniremo ulteriori aggiornamenti nel caso in cui ci fossero sviluppi in tal senso nel corso delle prossime ore.