Udinese-Roma, doppio ko per Mourinho: “Non ci saranno”

Nella conferenza stampa della vigilia di Udinese-Roma, José Mourinho ha annunciato due assenze importanti

Dopo la vittoria convincente dell’ultimo turno contro il Monza nella quale Paulo Dybala ha trovato i primi due gol in maglia giallorossa, la Roma domani sarà chiamata alla complicata trasferta contro l’Udinese di Sottil.

Formazione giallorossa con un paio di assenza dopo gli infortuni dell’ultimo match, come annunciato da José Mourinho in conferenza stampa: “Camara? Ancora ha i 90 minuti nelle gambe, deve crescere tatticamente. L’abbiamo studiato per bene prima di prenderlo, ma per il momento partirà dalla panchina. El Shaarawy e Kumbulla non ci sono. Dybala è ok”.

Sulle sanzioni legate al FFP della Uefa nei confronti delle formazioni italiane tra cui la Roma, lo ‘Special One’ ha espresso le sue perplessità: “Non credo che ci siano due pesi e due misure. E’ un meccanismo onesto, ma che penalizza troppo chi cerca di farlo virtuoso. Ovvio che avrei tenuto Veretout e un quarto o quinto difensore centrale. Avrei tenuto Felix, ma abbiamo questo tipo di condizionamento che fa le cose più difficili. Ci divertiamo lo stesso”.

Calciomercato Roma, Mourinho corregge Tiago Pinto: “Non sono d’accordo”

Nella conferenza di questo pomeriggio, Mourinho ha corretto le parole pronunciate dal dg Tiago Pinto sulle alternative giallorosse a centrocampo: “La conferenza di Tiago Pinto è stata brillante, ma su una cosa non sono d’accordo. Quando ha detto che se dovesse mancare Cristante abbiamo delle alternative, invece non è così. Ma non piango come fanno altri”.

SMALLING – “Le sue condizioni? Ho cercato di gestirlo nel match contro il Monza, ma poi abbiamo avuto il problema di Kumbulla che ha rovinato i nostri piani. Non abbiamo alternative, domani in panchina porterò Tripi”.