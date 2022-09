Festa Milan, Leao e Giroud ribaltano l’Inter: Pioli si prende il derby

Il Milan vince 3-2 il derby contro l’Inter: Leao protagonista con una doppietta dopo la rete di Brozovic

Cinque gol, tante occasioni, tensione alle stelle: il derby di Milano ha regalato emozione. Milan-Inter era il big match della quinta giornata di Serie A e la sfida scudetto dello scorso anno ha mantenuto in pieno le aspettative.

Una partita non certo banale, praticamente senza un attimo di pausa e con tanti episodi da raccontare. Si parte subito con l’acceleratore premuto, forse troppo per Theo Hernandez e Dumfries che vanno allo scontro, coinvolgendo anche gli altri giocatori in campo. L’arbitro riporta la calma, Brozovic accende ‘San Siro’ approfittando di un buco nella retroguardia rossonera e firmando l’1-0.

Neanche il tempo di esultare che Calhanoglu restituisce il favore: passaggio sbagliato, Leao ringrazia e fa 1-1. Altra tensione in campo, poi è intervallo, utile a risistemare le idee e riprendere fiato. La ripresa vede il Milan partire forte: dopo nove minuti, assist di Leao per Giroud ed è vantaggio Milan. Il portoghese poi fa tutto da solo per il 3-1 che fa esplodere la curva rossonera. Finita? Neanche a dirlo: Inzaghi rivoluziona la squadra e Dzeko la riapre. Poi tocca a Maignan salire in cattedra: salva due volte su Lautaro Martinez, si supera su Calhanoglu e blinda il risultato.

Serie A, Milan-Inter 3-2: marcatori e classifica

L’Inter prova nel finale l’assalto disperato, Mkhitaryan la manda fuori di poco ma il Milan tiene botta e porta a casa tre punti preziosi. Con la vittoria nel derby i rossoneri si riprendono, almeno per qualche ora, la vetta solitaria della classifica in attesa che giochino Roma e Atalanta, le due squadre che al termine della quarta giornata erano in testa alla classifica. Per l’Inter, invece, seconda sconfitta su cinque partite e difficoltà difensive che meritano qualche riflessione. E martedì c’è il Bayern Monaco.

MILAN-INTER 3-2: 21′ Brozovic (I), 28′ Leao (M), 54′ Giroud (M), 60′ Leao (M), 67′ Dzeko (I)

CLASSIFICA SERIE A: Milan* 11 punti Atalanta 10, Roma 10, Inter* e Juventus* 9, Napoli 8, Lazio 8, Torino 7, Udinese 7, Fiorentina* 6, Salernitana 5, Sassuolo 5, Spezia 4, Empoli 3, Lecce 2, Bologna 2, Hellas Verona 2, Sampdoria 2, Cremonese 0, Monza 0.

*una partita in più