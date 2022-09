DIRETTA Serie A, Lazio-Napoli 1-2: a segno Kvaratskhelia! LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Olimpico’ tra la Lazio di Sarri ed il Napoli di Spalletti in tempo reale

Dopo le emozioni di Fiorentina-Juventus e del derby tra Milan e Inter, è la volta della Lazio che ospita il Napoli a Roma nel terzo e ultimo anticipo del sabato valido per la quinta giornata del campionato di Serie A. Due squadre che tra pochi giorni faranno il loro esordio in campo europeo rispettivamente contro il Feyenoord in Europa League e contro il Liverpool in Champions.

Le due formazioni sono appaiate in classifica, entrambe ancora imbattute, a quota 8 punti ed hanno quasi tutti i giocatori a disposizione se si fa eccezione per Demme, ancora alle prese con un problema al piede. Da una parte i biancocelesti di Maurizio Sarri vanno a caccia della terza vittoria in tre partite davanti al proprio pubblico dopo quella del primo turno contro il Bologna e quella prestigiosa contro i vice campioni d’Italia dell’Inter, per portarsi nelle zone altissime della graduatoria.

Stesso obiettivo, dall’altra parte, per gli azzurri di Luciano Spalletti. Dopo un ottimo avvio con due successi, i partenopei sono incappati in due pareggi a sorpresa in trasferta contro la Fiorentina e, soprattutto, in casa contro il neopromosso Lecce nel turno infrasettimanale di mercoledì. La scorsa stagione, su questo stesso campo, i partenopei si imposero 2-1. Calciomercato.it vi offre il match dell’Olimpico’ in tempo reale.

Formazioni Ufficiali Lazio-Napoli

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; F. Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti

CLASSIFICA SERIE A: Milan* 11 punti Atalanta 10, Roma 10, Inter* e Juventus* 9, Napoli 8, Lazio 8, Torino 7, Udinese 7, Fiorentina* 6, Salernitana 5, Sassuolo 5, Spezia 4, Empoli 3, Lecce 2, Bologna 2, Hellas Verona 2, Sampdoria 2, Cremonese 0, Monza 0.

*una partita in più