Calciomercato, UFFICIALE: nuova squadra per Marcelo

Lo svincolato Marcelo riparte per una nuova avventura dopo l’addio al Real Madrid, il brasiliano era nel mirino di Juventus e non solo

15 stagioni e mezza vissute al Real Madrid, dal gennaio 2007 fino a pochi mesi fa. Una vita, una vera e propria era geologica, non solo dal punto di vista calcistico. In cui si è tolto tutte le soddisfazioni possibili da protagonista assoluto, essendo a lungo il miglior esterno sinistro del mondo. 546 presenze totali in tutte le competizioni con 38 reti, 5 volte campione d’Europa, 6 volte campione di Spagna, 4 volte campione del mondo, e molti altri trofei e riconoscimenti. Questi, i numeri di Marcelo con i ‘Blancos’, che da soli nemmeno bastano forse a spiegare la sua formidabile carriera e le sue doti.

Alla fine della scorsa stagione, la lunga avventura del brasiliano al Santiago Bernabeu si è conclusa. Ma, a 34 anni, parliamo di un giocatore ancora in grado di esprimersi per qualche stagione ad alto livello. E dunque, è sembrato strano vederlo praticamente fino all’ultimo giorno di mercato ancora senza squadra. Il suo nome è stato accostato anche alla Serie A, nello specifico alla Juventus e alla Lazio. Ma senza che ci fosse un affondo definitivo. Negli ultimissimi giorni, è entrato nei radar della Premier League, in particolare del Leicester, ma anche in quel caso niente di fatto. Ora, Marcelo ha finalmente trovato una nuova squadra.

Calciomercato, Marcelo in Grecia: firma con l’Olympiacos

L’ex Real ripartirà dai greci dell’Olympiacos. L’annuncio ufficiale è arrivato nella notte, per lui al Pireo un contratto annuale, fino al 30 giugno 2023. Sui canali ufficiali, gli ellenici manifestano grande soddisfazione per il suo approdo. Il giocatore viene entusiasticamente, e a giusta ragione, definito come ‘leggenda’. Per lui, la possibilità di mettersi alla prova nel campionato greco, provando a condurre la squadra al quarto titolo nazionale consecutivo, e in Europa, sul palcoscenico dell’Europa League, dove i biancorossi sono inseriti nel gruppo G con i francesi del Nantes, i tedeschi del Friburgo e gli azeri del Qarabag.