Calciomercato Milan e Inter, ‘scambio alla pari’ per lo scudetto

Deciso il possibile scambio di mercato tra Milan e Inter, protagoniste questo pomeriggio dell’attesissimo derby della Madonnina

A distanza di 7 mesi, Milan e Inter tornano ad affrontarsi in campionato in uno scontro che preannuncia grandi scintille. Il successo rossonero ottenuto in rimonta in occasione dell’ultima sfida dello scorso febbraio, aveva indirizzato con molta probabilità lo scudetto che in quel momento sembrava invece nelle mani della squadra di Simone Inzaghi.

Nonostante si tratti ancora della quinta giornata di Serie A, il derby di questo pomeriggio potrà dire molto su quello che sarà il percorso delle due squadre per la prossima stagione. Nel weekend che precede il debutto della nuova edizione della Champions League, per Pioli e Inzaghi sarà poi importante gestire anche al meglio le energie in vista del tour de force che attende le due squadre fino alla sosta delle nazionali di fine settembre.

Il Milan scenderà subito in campo martedì sera nell’insidiosa trasferta austriaca contro il Salisburgo. Partita certamente più tosta per l’Inter che invece alla prima giornata europea avrà il compito di onorare al meglio il big match contro il Bayern Monaco a San Siro, una delle formazioni che ai nastri di partenza di questa Champions League viene considerata come una della favorite per la vittoria finale. Tornando al derby di questo pomeriggio, però, nel sondaggio di questa mattina è stata lanciata una suggestione di mercato tra Inter e Milan.

Calciomercato Inter e Milan, scelta fatta: scambio de Vrij-Rebic

Gli utenti di Calciomercato.it sono stati chiamati a scegliere su quale possibile ‘scippo’ tra Inter e Milan potrebbe spostare gli equilibri non solo del derby tra le due milanesi, ma sul lungo periodo nella corsa scudetto. Tra le opzioni messe a disposizione nel sondaggio di Twitter, de Vrij al Milan e Rebic all’Inter sono stati di poco i più votati, con un 26,6% rispettivamente ottenuto.

Il passaggio di Edin Dzeko in maglia rossonera è stato invece scelto dal 23,4% degli utenti, la stessa percentuale che ha incassato il trasferimento di Tommaso Pobega sotto i colori nerazzurri. Suggestioni che scaldano il clima rovente atteso questo pomeriggio a San Siro, per il primo derby della stagione tra Milan e Inter.