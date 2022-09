Un Milan diverso per Pioli dopo il mercato: “Scelte dolorose. Qualcosa cambierò”

Tra calciomercato e Inter: Stefano Pioli parla alla vigilia del derby e il giorno dopo la chiusura delle trattative. Tanti i temi trattati dal tecnico

Sono tanti gli argomenti trattati da Stefano Pioli in conferenza stampa. Il mister ha subito commentato il calciomercato, che lo porterà a cambiare: “Il nostro è un percorso condiviso quello di investire su giovani di talento e di prospettiva. Ma è stato importante anche confermare un gruppo che può crescere ancora”.

Poi continua: “E’ una stagione particolare e intensa, essere lunghi in alcuni reparti è certamente positivo. Tante squadre si sono rafforzate. I nerazzurri saranno quelli dell’anno scorso così come il Milan, più o meno“.

Arrivo di Dest? “Siamo dispiaciuti per Florenzi, che è leader dentro e fuori dal campo. Stiamo cercando di capire come potrà essere il suo recupero. Dest ha ritmo, intensità e velocità. Lo abbiamo preso per fare il terzino ma può giocare in altri ruoli. Vranckx? Ha qualità e quantità. E’ questo che ci ha fatto pensare di puntare su di lui”.

Pioli parla anche di Rafael Leao: “E’ un giocatore molto importante ma si può essere pericolosi anche in altre maniere. Mercato? Non ho mai avuto alcuna preoccupazione in merito ad una sua partenza. Stiamo solamente pensando a crescere”.

E sulle possibili variazioni tattiche: “Ho aspettato con ansia la fine del calciomercato. Penso non sia giusto giocare col mercato aperto. Con l’arrivo di determinate caratteristiche sto pensando a qualcosina di diverso. Liste Champions League? Stiamo ancora valutando, saranno scelte dolorose”.

Milan, testa all’Inter: Origi recuperato, nerazzurri senza Lukaku

“So che domani ci sarà Cardinale – afferma Pioli – Ha molta passione ed entusiasmo. La nuova proprietà avrà la stessa voglia di rendere il Milan solido ed importante. Siamo in buone mani”.

Ancora sulla partita di domani: “Cercheremo di mettere in campo le nostre idee di gioco. Sarà la qualità a fare la differenza domani. Favoriti? Non ci sono in queste partite. Sono sempre state partite equilibrate. Si vince con pazienza? Si vince se si ha una propria identità che porti avanti durante tutta la partita”.

Da Origi a De Ketelaere: “Divock sta meglio, partirà dalla panchina ma è un rientro importante. Charles è un giocatore forte, da cercare quando si ha la palla. Quando ce l’hanno gli altri, sappiamo che bisogna lavorare tutti insieme. Domani bisogna essere di alto livello”. Pioli sull’assenza di Lukaku: “Non cambierà più di tanto, visto che l’anno scorso non l’abbiamo affrontato”.

Inter senza Perisic, uno dei calciatori che più di altri è sempre riuscito a mettere in difficoltà il Milan – Pioli risponde a Calciomercato.it: “Cambiava gioco, riuscendo ad entrare dentro al campo, cosa che quest’anno non potranno magari fare ma ci saranno calciatori con altre caratteristiche come Gosens o Dimarco. Lo spessore della squadra comunque non cambia”.

Inter sempre in vantaggio? “Possono essere pericolosi in qualsiasi momento. Rispettiamo l’Inter ma siamo consapevoli delle nostre forze e vogliamo giocarcela. Inter pericolosa nelle palle alte? Le abbiamo studiate, cercheremo di essere all’altezza”.