CM.IT | Milan, fatto già fuori da Pioli: l’esclusione che sorprende

Ecco i calciatori che non prenderanno parte alla prima parte della Champions League, con la maglia del Milan

Stefano Pioli boccia il calciomercato estivo. Gran parte dei calciatori acquistati da Paolo Maldini e Frederic Massara durante questa sessione non sono stati inseriti nella lista consegnata alla Uefa per la Champions League.

Era scontata l’assenza di Zlatan Ibrahimovic ma come appreso da Calciomercato.it, non giocheranno in Europa nemmeno gli ultimi arrivati Thiaw, Vranckx e Adli. Come previsto, poi, niente Champions per Bakayoko e Tatarusanu.

La lista completa dei giocatori iscritti:

Brahim Diaz, Ballo-Toure, Bennacer, Calabria, Leao, De Ketelaere, Dest, Florenzi, Gabbia, Giroud, Theo Hernandez, Kalulu, Kjaer, Krunic, Maignan, Mirante, Origi, Messias, Pobega, Rebic, Saelemakers, Tomori e Tonali