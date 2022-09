DIRETTA Serie A, Atalanta-Torino 0-0 e Bologna-Salernitana 0-0: segui la cronaca LIVE

Calciomercato.it vi offre i match del ‘Gewiss Stadium’ tra l’Atalanta di Gasperini e il Torino di Juric e quello del ‘Dall’Ara’ tra il Bologna di Mihajlovic e la Salernitana di Nicola in tempo reale

La quarta giornata del campionato di Serie A, primo turno infrasettimanale della stagione, si chiude con due posticipi molto interessanti. Il Torino fa visita all’Atalanta in uno scontro ad alta quota che dà la possibilità al vincitore di tornare in testa alla classifica, mentre il Bologna riceve la Salernitana in una gara che mette in palio punti importanti in chiave salvezza.

Da una parte, al ‘Gewiss Stadium’ di Bergamo, i nerazzurri di Gian Piero Gasperini vanno a caccia del primo successo casalingo dopo i due ottenuti in trasferta contro Sampdoria e Verona, intervallati dal pareggio interno contro il Milan, per provare a vivere di nuovo una stagione da protagonista dopo l’annata non eccezionale appena trascorsa. Gli orobici dovranno fare a meno dell’infortunato Djimsiti. I granata di Ivan Juric, a loro volta, puntano alla terza vittoria di fila in trasferta dopo quelle contro le neopromosse Monza e Cremonese, inframezzate dal pareggio con la Lazio, per candidarsi ad essere la sorpresa del campionato. Ai piemontesi mancheranno Singo e l’ex Miranchuk, alle prese con guai fisici.

Dall’altra, allo stadio ‘Dall’Ara’, i rossoblu di Sinisa Mihajlovic vogliono centrare la prima vittoria in Serie A dopo aver raccolto un solo punto, proprio in casa contro il Verona, nelle prime tre uscite. I granata di Davide Nicola, invece, mirano a dare seguito al roboante successo ottenuto contro la Sampdoria per tentare di vivere una stagione più tranquilla e raggiungere quanto prima la salvezza. Calciomercato.it vi offre i match del ‘Gewiss Stadium’ e quello del ‘Dall’Ara’ in tempo reale.

Formazioni Atalanta-Torino e Bologna-Salernitana

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Okoli; Zappacosta, De Roon, Koopmeiners, Soppy; Ederson, Pasalic; Zapata

Torino (3-4-2-1): Mlinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Lazaro, Linetty, Lukic, Aina; Vlasic, Seck; Sanabria

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Lucumì; Kasius, Dominguez, Schouten, Vignato, Cambiaso; Sansone, Arnautovic.. All. Mihajlovic

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Bronn, Fazio, Gyomber; Mazzocchi, Maggiore, Coulibaly, Vilhena, Bradaric; Bonazzoli, Dia. All. Nicola

CLASSIFICA SERIE A: Roma10, Inter 9, Napoli, Juventus, Milan, Lazio 8, Atalanta* 7, Torino* e Udinese 7, Fiorentina e Sassuolo 5, Salernitana, Spezia 4 Empoli 3, Lecce e Verona e Sampdoria 2, Bologna* 1 Cremonese, Monza 0

* una partita in meno