UFFICIALE | Arthur al Liverpool: ecco quanto incassa la Juventus

Arthur lascia ufficialmente la Juventus di Massimiliano Allegri: il centrocampista brasiliano passa al Liverpool, tutte le cifre dell’affare

È l’affare più sorprendente in assoluto dell’ultimo giorno della sessione estiva di calciomercato. Arthur lascia la Juventus e passa al Liverpool di Jurgen Klopp, che da tempo aveva sottolineato come i ‘Reds’ avessero bisogno di acquistare un centrocampista. Da pochi minuti il trasferimento è diventato anche ufficiale. Dunque, il centrocampista brasiliano, che era arrivato a Torino dal Barcellona nell’estate 2020 in uno scambio con Miralem Pjanic, si appresta a ripartire dalla Premier League, sperando di trovare maggioro fortuna.

Di seguito il comunicato rilasciato qualche istante fa da ‘La Vecchia Signora’ con tutte le cifre dell’operazione in questione: “Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Liverpool F.C. per la cessione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2023, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Arthur Henrique Ramos De Oliveira Melo a fronte di un corrispettivo di 4,5 milioni di euro – si legge nella nota pubblicata -. Tale accordo prevede oneri accessori di 0,3 milioni di euro. Inoltre, l’accordo prevede la facoltà da parte della società Liverpool F.C. di acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore. Il corrispettivo pattuito per la cessione definitiva è pari a 37,5 milioni, pagabili in due esercizi“.

Il classe ’96 non rientrava più nei piani di mister Massimiliano Allegri, di conseguenza era diventato a tutti gli effetti un vero e proprio esubero. Ad occupare lo spazio lasciato libero dal brasiliano è ovviamente Leandro Paredes. Il cartellino dell’argentino ex Paris Saint Germain è stato prelevato in prestito con diritto di riscatto, che potrebbe diventare obbligo al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi durante la stagione in corso.

I bianconeri avranno comunque la possibilità di acquistare a titolo definitivo il regista ex Roma, per una cifra di 22,6 milioni di euro più bonus (in totale 27,8 milioni). Non mancano alcuni dubbi, ma in generale la campagna acquisti della Juventus è stata senza dubbio di spessore elevato. Sono giunti diversi nuovi elementi di alto livello, che potranno riportare i bianconeri a lottare per traguardi importanti sia in Serie A che in Champions League. Starà ad Allegri ora far girare la squadra nel verso giusto e cancellare definitivamente le critiche nei suoi confronti. La partenza, in parte, fa ben sperare.