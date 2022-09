Juventus, cessione lampo: accordo raggiunto con il Liverpool

Nell’ultimo giorno utile per i trasferimenti sul mercato la Juventus si appresta a piazzare un’importante cessione

Dopo aver accolto nella giornata di ieri il nuovo acquisto Leandro Paredes, la Juventus continua a lavorare sul mercato. Il centrocampista argentino, tra l’altro, è stato subito ospite anche all’Allianz Stadium ieri sera per assistere al match vinto dai bianconeri contro lo Spezia per 2-0 con le reti di Dusan Vlahovic e di Arek Milik.

L’ex Paris Saint Germain cercherà di risollevare con la sua qualità davanti alla difesa il centrocampo di Massimiliano Allegri. Un obiettivo inseguito dai bianconeri per tutta l’estate e che con un vero e proprio guizzo delle ultime ore è stato sbloccato dai dirigenti. Anche in uscita, però, la Juventus non è rimasta certo a guardare e proprio in questi istanti sta lavorando per la cessione di un centrocampista.

Considerato a tutti gli effetti un esubero da Allegri, Arthur sta per lasciare la Juventus. Se Rabiot aveva solamente sfiorato l’approdo in Premier League in seguito all’interesse del Manchester United, per l’ex Barcellona l’addio in Inghilterra sta per diventare realtà. Dopo essere stato vicino al Valencia nelle scorse settimane, questa mattina è arrivato l’assalto del Liverpool nei suoi confronti. Un ritorno di fiamma per gli inglesi che già nei giorni scorsi, come anticipato da Calciomercatoweb.it, avevano sondato la pista con i bianconeri.

Calciomercato Juve, blitz del Liverpool per Arthur: fissate le visite mediche

Operazione già definita, con il calciatore brasiliano che andrà in prestito da Klopp per la prossima stagione. Nel pomeriggio previste le visite mediche prima del passaggio ufficiale in Inghilterra. Juventus che con questa cessione mette a segno un’operazione in uscita importante, visto che Allegri non reputava Arthur più centrale nel suo progetto. Come mostrato in basso dalle telecamere di Calciomercato.it, il calciatore è già in partenza verso Liverpool.

Il centrocampista aveva ricevuto diverse chance dal tecnico nella passata stagione, ma evidentemente non aveva mai convinto fino in fondo sul piano tattico. Starà dunque al Liverpool cercare di recuperare quel talento intravisto soprattutto nella prima stagione giocata dal brasiliano al Barcellona, impresa che ai bianconeri non è riuscita nelle due annata trascorse a Torino.