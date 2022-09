Brivido Inter e telenovela conclusa: ha firmato il contratto

L’Inter è stata nell’orbita del calciatore nelle ultime ore prima della chiusura del calciomercato. Ora ha firmato il nuovo contratto

L’Inter è stata protagonista, suo malgrado, delle ultime 48 ore della sessione di calciomercato che si è appena conclusa, almeno in Italia.

I nerazzurri, infatti, sono stati al centro di un vero e proprio bombardamento che alla fine ha portato a un nulla di fatto, se non all’arrivo dell’acquisto richiesto da Simone Inzaghi per completare la difesa, Francesco Acerbi. Prima i rumors sul possibile addio di Robin Gosens, con direzione Bayer Leverkusen, poi è stata la volta di Milan Skriniar. Per quanto riguarda il difensore centrale, dalla Francia ci hanno sperato fino alla fine, ma non è stata trovata la quadratura perché lasciasse l’Inter e si accasasse al PSG. E tornando alla situazione relativa l’esterno sinistro, con la notizia della possibile partenza di Gosens, si sono fatti diversi nomi per la fascia mancina dei nerazzurri. In primis, quello di Borna Sosa dello Stoccarda che era da tempo anche nel mirino dell’Atalanta. E poi sono circolati nomi pesanti come quello di Jordi Alba, per cui non ci sono mai realmente stati riscontri, e addirittura Marcos Alonso.

Marcos Alonso al Barcellona: tutto fatto, niente Inter

Dopo settimane di trattative, rallentamenti, difficoltà e una promessa, ora mantenuta, di vestire la maglia del Barcellona. Lo spagnolo, che in Italia abbiamo apprezzato con la maglia della Fiorentina, aveva già accettato di lasciare il Chelsea, che gli aveva dato il via libera per risolvere in maniera positiva il suo futuro, nelle scorse ore. Il laterale ha accettato in maniera convinta la corte del Barcellona e oggi finalmente la trattativa si è sbloccata, a un passo dal gong finale. Alonso è arrivato nella capitale catalana dopo le 19:00 in aereo da Madrid, dove attendeva che arrivasse l’ok definitivo dal Barça. Ha poi firmato il contratto che lo legherà al club blaugrana, dove andrà a rinforzare la batteria degli esterni, già molto fornita, con la speranza di alzare al cielo altri trofei, dopo i sei anni positivi al Chelsea. Niente ritorno in Italia, dunque, e niente Inter, ma una nuova primavera in quel di Barcellona.