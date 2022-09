TV PLAY | Ferrari: “Ecco chi ha fatto il mercato migliore”

Nel pomeriggio a Calciomercato.it in onda su TV Play è intervenuto anche Fabrizio Ferrari che ha approfondito le tematiche relative al mercato

Gong finale per il calciomercato in Serie A con tante operazioni concluse nel corso di questa lunga estate, analizzate anche dall’agente Fabrizio Ferrari ai microfoni di Calciomercato.it in onda su TV Play: “È stato un calciomercato molto bello, personalmente ho trasferito diversi giocatori ed è stato emotivamente importante. Per quel che riguarda il mercato in Serie A è stato complesso, penso alla Salernitana o anche a Juventus e Roma. Ci sono state tante operazioni e credo che il calcio italiano stia risalendo. Spero che le nostre squadre possano fare bene in Europa e in campionato. Il Milan ha preso De Ketelaere che è un giocatore pazzesco, sia lui che Lang sono giocatori di alto livello”.

PAREDES – “Non so se è l’uomo giusto ma ha le caratteristiche giuste, lui ha sempre giocato in grandi club ed è abituato a lottare per vincere”.

Ferrari si è quindi soffermato sulla Salernitana: “Lassana Coulibaly è un gran bel giocatore ed ha caratteristiche tecniche e fisiche importanti. Per me la Salernitana è una squadra che non deve puntare alla salvezza, ma deve puntare ad una posizione di tranquillità in classifica”.

VOTI AL MERCATO – “Mercato migliore? Dico la Roma. È la squadra che mi ha divertito di più, e poi dico la Juventus. Penso che i bianconeri possano fare benissimo in campionato, forse a livello di nomi la Juve è quella favorita, ma anche l’Inter ha un gran bel gruppo”.