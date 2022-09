Cristiano Ronaldo in Italia: l’indizio che toglie ogni dubbio

Cristiano Ronaldo è ancora al centro del calciomercato, quando mancano pochissime ore al gong finale della sessione. Nuovo indizio, non ci sono più dubbi

Cristiano Ronaldo e il suo ritorno in Italia, voci che sono nell’orecchio dei tifosi da settimane e oggi troveranno, per forza di cose, il loro compimento o la scomparsa definitiva.

Il campione portoghese ha lasciato il nostro Paese un anno fa, proprio di questi tempi, con un clamoroso addio last minute alla Juventus e un ritorno romantico al Manchester United. Le cose, però, non sono andate esattamente come l’ex Real Madrid e i Red Devils si aspettavano. La stagione, infatti, è terminata senza la qualificazione alla Champions League, l’habitat naturale di CR7. E da maggio sono, dunque, ripresi, quasi ciclicamente, i rumors su un nuovo addio e da lì il portoghese è stato accostato a mezza Europa. Dalla Spagna, con un possibile tradimento shock passando all’Atletico Madrid, alla Bundesliga, fino all’Italia, sì, ancora una volta. È stato proposto a Inter e Milan, c’è chi ha parlato addirittura di Juventus e poi c’è il Napoli, l’opzione più concreta e ancora viva in queste ultime ore di trattative. O almeno così sembrava.

Cristiano Ronaldo al Napoli, il segnale che chiude i giochi

Negli scorsi giorni, si è parlato molto di una possibile cessione di Victor Osimhen e un conseguente arrivo di Cristiano Ronaldo al Napoli. Oggi, addirittura, vi abbiamo riportato la possibilità di un approdo del portoghese in Campania in prestito, anche con la permanenza del bomber nigeriano. Le novità delle ultimissime ore, però, vanno in una direzione diversa, che è quella della permanenza a Manchester e allo United. Infatti, stasera i Red Devils saranno impegnati nel match di Premier League contro il Leicester. E, secondo quanto riporta ‘Sky Sports UK’, nel primo pomeriggio Cristiano Ronaldo era regolarmente sul bus con la squadra. A poche ore dalla fine della sessione di calciomercato, un segnale chiarissimo sulla permanenza di CR7 in Premier League. E con buona pace dei tifosi napoletani che magari già sognavano di vedere il portoghese esultare al Maradona e portare il tanto atteso scudetto di nuovo nella bacheca azzurra.