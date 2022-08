Serie A | Lazio acciuffata allo scadere dalla Samp: Fiorentina ko a Udine

Terminate le tre partite delle 18.30 valevoli per la quarta giornata del campionato di Serie A. Il Verona conquista il primo punto in casa dell’Empoli

Sono finite le tre gare delle 18.30 valevoli per la quarta giornata di Serie A. La Lazio non chiude i conti e allo scadere viene acciuffata sull’1-1 dalla Sampdoria al ‘Ferraris’.

E’ la rete di Gabbiadini nel 1′ di recupero a ‘gelare’ i biancocelesti, passati in vantaggio al ventesimo del primo tempo grazie a Ciro Immobile, servito di tacco da Milinkovic-Savic. Amarezza per Sarri e soci, che sprecano così l’opportunità di tornare in vetta dove ora c’è la Roma di Mourinho in solitaria. Secondo punto, un altro contro una big (la Lazio dopo la Juventus) per la formazione di Giampaolo, ritrovatasi quantomeno sul piano del carattere dopo la scoppola di Salerno.

TABELLINO SAMPDORIA-LAZIO 1-1

21′ Immobile (L), 91′ Gabbiadini (S)

Quarta giornata Serie A: pari tra Empoli e Verona, l’Udinese batte la Fiorentina

Uno a uno è finita anche al ‘Castellani’ di Empoli, tra i padroni di casa di mister Zanetti e il Verona di Cioffi. I toscani passano poco prima della mezz’ora con Baldanzi, venendo raggiunti al ventesimo della ripresa iniziata con una mezza rivoluzione di Cioffi che, evidentemente ha portato i frutti. Un pari, firmato dal neo arrivato Kallon, che regala il primo punto in classifica a Faraoni e compagni e ‘scaccia’ le voci di un possibile esonero dell’allenatore ex Udinese.

TABELLINO EMPOLI-VERONA 1-1

26′ Baldanzi (E), 69′ Kallon (V)

A proposito dell’Udinese, di misura ma pesante la vittoria alla ‘Dacia Arena’ contro la Fiorentina, che domenica sera aveva stoppato il Napoli al ‘Franchi’. Ai friulani basta il sigillo di Beto al quarto d’ora della prima frazione per prendersi i tre punti, sommati ai quattro delle prime tre giornate fanno sette in classifica. A Udine di certo nessuno si aspettava un inizio così positivo da parte della banda di Sottil.

TABELLINO UDINESE-FIORENTINA

17′ Beto (U)