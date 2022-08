Vlahovic-Milik, la Juve batte lo Spezia. Al ‘Maradona’ Napoli fermato dal Lecce

Concluse le sfide Juventus-Spezia e Napoli-Lecce andate in scena questa sera e valevoli per la quarta giornata di Serie A

La Juventus di Allegri continua a non entusiasmare ma stavolta non si lascia sfuggire la vittoria. 2-0 allo Spezia firmato Vlahovic e Arkadiusz Milik, autore del suo primo gol in maglia bianconera. Flop invece del Napoli, fermato in casa dal Lecce.

La Juve passa all’Allianz Stadium palesando ancora diversi limiti sul piano del gioco e del ritmo, il tutto sotto gli occhi del neo acquisto Paredes presente in tribuna. Gara sbloccata e messa in discesa in apertura dal solito Vlahovic. Il serbo trova la via della rete di nuovo con una grande punizione, dopo quella siglata sabato scorso alla Roma di Mourinho.

Nel finale chiude i conti mettendo in cassaforte i tre punti Arkadiusz Milik. Per il polacco prima marcatura con la maglia de ‘La Vecchia Signora’.

TABELLINO JUVENTUS-SPEZIA 2-0

9′ Vlahovic, 91′ Milik (J)

Fa festa la Juve, non di certo il Napoli fermato in casa da un grande Lecce. Colombo spreca il rigore (molto discusso l’intervento di Ndombele) del possibile vantaggio, poi però fa un gol pazzesco portando i salentini di nuovo sul pari dopo l’1-0 della squadra di Spalletti firmato Elmas.

L’assedio azzurro porta a un nulla di fatto, Osimhen e compagni sprecano così l’occasione di tornare in testa alla classifica collezionando il secondo pareggio consecutivo. Quello di stasera, però, sa di mezza sconfitta…

TABELLINO NAPOLI-LECCE 1-1

27′ Elmas (N), 31′ Colombo (L)