DIRETTA Serie A, Udinese-Fiorentina e Empoli-Verona | Segui la cronaca LIVE

Calciomercato.it seguirà in tempo reale Udinese-Fiorentina e Empoli-Verona, gare della quarta giornata di Serie A

Dopo le vittorie di Inter e Roma e il mezzo passo falso del Milan in casa del Sassuolo, la Serie A torna in campo a partire dalle 18.30 nel primo turno infrasettimanale del campionato. Reduce dal buon pareggio contro il Napoli, la Fiorentina cerca la prima vittoria esterna stagionale in casa dell’Udinese. Una sfida che verrà vissuta con grande emozione dalla famiglia Sottil, vista la sfida tra papà (Andrea) e figlio (Riccardo). Oltre all’emozione di dover sfidare il figlio, il tecnico dei friulani dovrà fare anche i conti con un passato da ex, avendo vestito la maglia viola per due stagioni.

Dopo aver segnato cinque gol nelle prime due uscite stagionali, la squadra di Vincenzo Italiano è reduce da tre 0-0 consecutivi tra campionato e Conference League e il tecnico gigliato ha bisogno di un maggiore cinismo nell’area avversaria per iniziare a competere per l’Europa che conta. I bianconeri, dal canto loro, sono riusciti a mettere da parte le critiche iniziali grazie al successo in casa del Monza e cercano ora il primo successo davanti al pubblico di casa.

In contemporanea con la sfida della ‘Dacia Arena’, si giocherà Empoli-Verona. I padroni di casa hanno conquistato due punti contro Fiorentina e Lecce, ma vanno a caccia della prima vittoria in campionato. Di fronte ci sarà un Verona rinnovato dagli ultimi colpi di mercato, ma capace di conquistare un solo punto nelle prime tre partite. Calciomercato.it seguirà le sfide della ‘Dacia Arena’ e del ‘Castellani’ in tempo reale.

Formazioni Ufficiali Empoli-Verona e Udinese-Fiorentina

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Luperto, Ismajli, Parisi; Haas, Grassi, Bandinelli, Baldanzi, Satriano, Lammers. All. Zanetti

VERONA (3-5-2): Montipò; Coppola, Dawidowicz, Ceccherini; Faraoni, Hongla, Tameze, Ilic, Lazovic; Lasagna, Henry. All. Cioffi

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Masina; Pereyra, Lovric, Walace, Makengo, Udogie; Beto, Deulofeu. All. Sottil

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Martinez Quarta, Igor, Terzic; Maleh, Mandragora, Barak; Kouamè, Cabral, Saponara. All. Italiano

CLASSIFICA SERIE A: Roma*10 Inter* 9 Milan* 8 Napoli, Lazio, Atalanta, Torino 7 Juventus, Fiorentina, Sassuolo* 5, Salernitana, Udinese, Spezia 4 Empoli 2 Lecce, Bologna Verona, Sampdoria 1 Cremonese*, Monza* 0

* una partita in più