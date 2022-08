DIRETTA Serie A, Juventus-Spezia e Napoli-Lecce: le formazioni UFFICIALI LIVE

Calciomercato.it vi offre i match dell’Allianz Stadium’ tra la Juventus di Allegri e lo Spezia di Gotti e quello del ‘Maradona’ tra il Napoli di Spalletti e il Lecce di Baroni in tempo reale

Dopo le tre gare del pomeriggio, altre due sfide in programma stasera per il turno infrasettimanale valido per la quarta giornata del campionato di Serie A che vede due squadre che puntano titolo come la Juventus ed il Napoli ospitarne che mirano alla salvezza: rispettivamente lo Spezia e il Lecce.

Da un lato, all’Allianz Stadium’, i bianconeri di Massimiliano Allegri vogliono tornare al successo dopo i due pareggi consecutivi contro la Sampdoria e la Roma per non rischiare di perdere terreno dalle formazioni di testa. La Juve ritrova anche Di Maria ed è quasi al completo, ad eccezione di Pogba e Chiesa. Gli altri bianconeri di Luca Gotti, invece, sognano un risultato di prestigio per iniziare a fare punti anche in trasferta dopo i 4 ottenuti in casa intervallati dal pesante ko rimediato contro l’Inter. I liguri dovranno fare a meno dello squalificato Ekdal.

Dall’altro, allo stadio ‘Maradona’, gli azzurri di Luciano Spalletti hanno bisogno di rialzare subito la testa dopo il mezzo passo falso esterno contro la Fiorentina per tornare in vetta alla classifica. I partenopei saranno privi dell’infortunato Demme. I giallorossi di Marco Baroni, dal canto loro, puntano a dare seguito al pareggio conquistato contro l’Empoli tra le mura amiche per proseguire il cammino verso la salvezza. Ai salentini mancheranno Cetin e Dermaku, ancora ai box per guai fisici.Calciomercato.it vi offre i match dell’Allianz Stadium’ e quello del ‘Maradona’ in tempo reale.

Formazioni ufficiali Juventus-Spezia e Napoli-Lecce

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Gatti, Bremer, De Sciglio; Miretti, Locatelli, Rabiot; Cuadrado, Vlahovic, Kean. All. Allegri

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Hristov, Kiwior, Nikolaou; Holm, Kovalenko, Bourabia, Bastoni, Reca; Gyasi, Nzola. All. Gotti

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Olivera; Anguissa, Ndombele; Politano, Raspadori, Elmas; Osimhen. All. Spalletti

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Tuia, Pezzella; Helgason, Hjulmand, Askildsen; Banda, Colombo, Di Francesco. All. Baroni

CLASSIFICA SERIE A: