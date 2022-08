DIRETTA Serie A, Sampdoria-Lazio | Segui la cronaca LIVE

Calciomercato.it seguirà in tempo reale Sampdoria-Lazio, gara della quarta giornata di Serie A

Rispondere alle vittorie di Inter e Roma e cercare i tre punti per riconquistare la vetta della classifica. Con questi presupposti, alle 18.30 la Lazio fa visita alla Sampdoria nella quarta giornata di Serie A. Galvanizzata dalla bella vittoria contro i nerazzurri dell’ex Simone Inzaghi, la squadra allenata da Maurizio Sarri cerca la prima vittoria stagionale in trasferta, dopo lo scialbo 0-0 in casa del Torino. Venerdì scorso, l’allenatore biancoceleste ha ricevuto indicazioni importanti anche dai comprimari di lusso, trovando i gol vittoria con i subentrati Luis Alberto e Pedro. Proprio la rosa profonda è l’arma in più a disposizione della squadra capitolina, che può contare anche sulla tradizione favorevole a Genova.

Nelle ultime dieci trasferte a Marassi, infatti, la Lazio ha conquistato sette vittorie, due sconfitte e un pareggio (risultato che manca dal 2013). Reduce dalla pesante batosta in casa della Salernitana, la squadra allenata da Marco Giampaolo ha disperso in quel match le energie positive derivanti dal buon pareggio contro la Juventus e resta l’unica squadra in Serie A a non aver ancora segnato un gol in campionato.

Una statistica a dir poco allarmane per i blucerchiati che, non a caso, vogliono sfruttare le ultime ore di calciomercato proprio per ingaggiare un altro attaccante. Restando in tema di punte, la Samp è la vittima preferita di Ciro Immobile. In diciotto partite contro i liguri, il bomber laziale ha collezionato ben 15 gol. Lo stesso bottino ottenuto contro il Genoa. L’ex Toro evidentemente ha un conto aperto contro le squadre genovesi. Calciomercato.it seguirà la sfida dello stadio ‘Luigi Ferraris’ in tempo reale.

Formazioni Ufficiali Sampdoria-Lazio

Sampdoria (4-2-3-1): Audero; Bereszynski, Murillo, Colley, Augello; Rincon, Vieira; Verre, Sabiri, Leris; Quagliarella. All. Giampaolo

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

CLASSIFICA SERIE A: Roma*10 Inter* 9 Milan* 8 Napoli, Lazio, Atalanta, Torino 7 Juventus, Fiorentina, Sassuolo* 5, Salernitana, Udinese, Spezia 4 Empoli 2 Lecce, Bologna Verona, Sampdoria 1 Cremonese*, Monza* 0

* una partita in più