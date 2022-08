Incredibile Neymar, offerta improvvisa e addio last minute

Il futuro di Neymar potrebbe infiammare il calciomercato, proprio nelle sue fasi finali. Occhio all’addio last minute del campione brasiliano

Neymar rappresenta già un’icona per la sua generazione e per tanti motivi. Innanzitutto il talento, la storia con il Barcellona, ma anche il Brasile e ora il PSG.

L’ex blaugrana ha scritto bellissime pagine di sport con la sua qualità straripante e caratteristiche meravigliose da mettere in mostra sul campo di gioco. In Francia, ha collezionato gol e assist da incorniciare, nonostante qualche infortunio di troppo ne abbia limitato un po’ la continuità di rendimento. Al PSG, però, è stato anche un po’ più sfortunato per quanto riguarda i titoli internazionali, dato che la Champions League non è mai arrivata, a differenza della Ligue 1, che ha potuto alzare al cielo diverse volte. L’inizio di stagione, anche quest’anno, è stato magnifico per Neymar che, nonostante la fila di campioni presenti da quelle parti, da Leo Messi a uno che si fa sentire come Kylian Mbappe, è già riuscito a mettere a segno otto gol e sei assist in cinque partite ufficiale. Un’enormità che, però, potrebbero non bastare a evitare a sorpresa e clamorosamente il suo addio al PSG.

Neymar offerto al Chelsea: affare pazzo last minute

Il Chelsea si è imposto sul calciomercato internazionale nella sessione che sta per finire con una capacità di spesa impressionante. Si pensi all’ultimo colpo, l’arrivo di Fofana, ma anche alle uscite, come Romelu Lukaku, tornato all’Inter. Non sarebbe comunque finita qui, come riporta il ‘Daily Mail’. Infatti, ai Blues sarebbe stato offerto proprio Neymar che potrebbe arrivare prima del termine del calciomercato. Al PSG, sottolineano gli inglesi, sarebbero particolarmente preoccupati per la situazione relativa il Fair-Play Finanziario e la cessione del brasiliano risolverebbe molte cose in tal senso, visti gli altissimi costi che implica il suo ingaggio.

L’operazione, in ogni caso, sembra molto difficile e non solo per i tempi stretti in cui si dovrebbe chiudere. Il Chelsea, infatti, è già al lavoro su altre opzioni, come l’arrivo di Pierre-Emerick Aubameyang dal Barcellona, e considerando il prezzo e le richieste di stipendio di Neymar, è veramente difficile che arrivi un accordo nelle ultime ore di calciomercato.